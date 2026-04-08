به گزارش خبرنگار مهر، قیمت گاز طبیعی روز چهارشنبه با کاهش حدود ۲۰ درصدی به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه رسید. بر اساس گزارش‌ها، قیمت گاز طبیعی در بازار نیویورک (Henry Hub) به حدود ۲.۷۷ دلار برای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) سقوط کرد که کمترین سطح از آگوست ۲۰۲۵ به شمار می‌رود.

این کاهش شدید پس از اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای میان آمریکا و ایران از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رخ داد. ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که بر اساس توافقی، ایران پذیرفته است برای مدت دو هفته عبور امن نفتکش‌ها از تنگه هرمز را تضمین کند.

همزمان با افت قیمت گاز، بازار نفت نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شد؛ به‌طوری‌که قیمت نفت خام بیش از ۱۶ درصد سقوط کرد و به کمتر از ۹۴ دلار در هر بشکه رسید. قیمت بنزین عمده و نفت کوره نیز روند کاهشی داشت.

با این حال، قیمت نفت همچنان نسبت به ابتدای سال جاری بیش از ۷۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین میانگین قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت آمریکا همچنان در حدود ۴.۱۴ دلار در هر گالن باقی مانده است.

علاوه بر تحولات ژئوپلیتیک، عوامل فصلی نیز در کاهش قیمت گاز طبیعی نقش داشته‌اند. با پایان فصل سرما در نیمکره شمالی، تقاضا برای گرمایش به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و بازار وارد دوره کم‌تقاضای فصلی شده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد دما تا ۲۲ آوریل در بسیاری از مناطق بالاتر از میانگین فصلی خواهد بود که می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. در همین حال، تولید گاز طبیعی در آمریکا نیز با کاهش حدود ۳ میلیارد فوت مکعب در روز به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر رسیده است.

تحلیلگران معتقدند با توجه به کاهش تقاضای فصلی و ادامه عرضه گسترده از سوی تولیدکنندگان بزرگی مانند آمریکا، قطر و استرالیا، قیمت گاز طبیعی در کوتاه‌مدت احتمالاً روند نزولی خود را حفظ خواهد کرد. سطح ۲.۷۸ دلار به‌عنوان یک حمایت مهم در بازار مطرح است و برخی تحلیلگران حتی احتمال کاهش قیمت تا حدود ۲ دلار را نیز مطرح می‌کنند.

با این حال، در صورت تمدید نشدن آتش‌بس و بازگشت تنش‌ها در منطقه، احتمال جهش دوباره قیمت‌ها وجود دارد. در حال حاضر ذخایر گاز اروپا در حدود ۲۸ درصد قرار دارد که به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله آن (۴۱ درصد) است.