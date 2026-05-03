شوک نفتی، قیمت گاز طبیعی را در برزیل افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از سائو پائولو، شرکت دولتی نفت برزیل (پتروبراس) روز شنبه (۱۲ اردیبهشت) اعلام کرد که قیمت گاز طبیعی فروخته‌شده به توزیع‌کنندگان از ابتدای ماه مه ۱۹.۲ درصد افزایش یافته که تازه‌ترین مورد از سری افزایش قیمت‌های انرژی مربوط به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است.

پتروبراس قیمت‌های گاز طبیعی را به‌صورت فصلی به‌روزرسانی می‌کند و تنظیم قیمت‌ها بر اساس قیمت نفت خام برنت، نرخ ارز و شاخص‌های هنری‌هاب آمریکا صورت می‌گیرد.

تغییر پیشین قیمت گاز در ماه فوریه و پیش از آغاز درگیری‌های خاورمیانه رخ داده بود.

گروه صنعتی آبگس (abegas) برزیل ماه گذشته پیش‌بینی کرد که پتروبراس قیمت‌ها را از ماه مه حدود ۲۰ درصد افزایش دهد.

پتروبراس همچنین پس از افزایش ۵۵ درصدی قیمت‌ها در ماه آوریل، قیمت سوخت جت را این هفته ۱۸ درصد افزایش داد.