برگزاری پویش ملی درختکاری«سرو ایران و نهال امید»در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسویان ظهر چهارشنبه در جنع خبرنگاران اظهار کرد: پویش سرو ایران با همکاری صدا و سیما و بسیج سازندگی برگزار می شود و هدف آن توسعه فضای سبز و فرهنگ‌سازی در حوزه حفظ محیط زیست است.

وی افزود: پویش ملی درختکاری «سرو ایران و نهال امید روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ در همه شهرستان‌های استان برگزار و از همه هم‌ استانی‌های طبیعت‌دوست دعوت می‌شود در این برنامه مشارکت کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد مکان‌های اجرای این پویش در سراسر استان را شامل سرنجل کل، سی‌سخت دنا و دشتک کوچک در بویراحمد، سوق و گلزار شهدا در کهگیلویه، منطقه آهوباز در چرام، سرگچ در لنده، پکک و جاده دژ سلیمان در گچساران، نسه بوستان در باشت، بیشه خشکو در بهمئی و بوستان امامزاده بی‌بی خاتونین (س) در مارگون برشنرد.

وی تاکید کرد که این پویش فرصتی مناسب برای تجدید میثاق با طبیعت و ارج نهادن به یاد و نام شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی است و حضور گسترده مردم نقش مهمی در افزایش سرانه فضای سبز استان و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی دارد.