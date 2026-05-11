استقامت مردم، پشتوانه عزت و اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری شامگاه دوشنبه پس از رزمایش خودرویی دستگاههای امدادی و خدماترسان در «موکب شهدای دولت» با تجلیل از مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه قائدامت، شهدای امداد و نجات و شهدای رمضان، و همچنین تبریک هفته هلال احمر، از تلاشهای بیوقفه امدادگران قدردانی کرد.
وی با اشاره به حضور پرشور مردم در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار داشت: حضور بیش از هفتاد شبانهروز مردم شریف قزوین و اقصی نقاط کشور در صحنه، نشان از بصیرت، هوشمندی و وفاداری آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی دارد و این استقامت، سرمایه اصلی عزت و اقتدار ایران اسلامی است.
نوذری رزمایش خودرویی دستگاههای امداد و نجات را نمادی از اهمیت خدماترسانی و آمادگی آنان در عرصههای مختلف دانست و تصریح کرد: تلاش و کوشش در عرصه امداد و نجات، جلوهای از ایثار و خدمتگزاری در راه ملت است.
وی با تاکید بر روایت ایستادگی در تار و پود تاریخ ایران، خاطرنشان کرد: ایران عزیز، روزهای سختی را پشت سر گذاشته و فراز و نشیبهای بسیاری را در طول تاریخ تجربه کرده است؛ اما آنچه ایران را سربلند و سرافراز نگه داشته، استقامت و پایداری مردمان این سرزمین است.
استاندار قزوین ایران را فراتر از یک جغرافیای سیاسی، هویتی فرهنگی، فکری و اندیشهای در بلندای تاریخ جهان دانست و افزود: هر برگ از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، نشان از فرهنگ غنی، دانش، شکوه و عظمت این تمدن کهن دارد.
نوذری با اشاره به دشمنیها و توطئههای بدخواهان علیه ملت ایران، به ویژه در جنگ اقتصادی و تحریمها، تاکید کرد: دشمنی که مدعی آزادی برای ایران بود، اولین هدفش در جنگ رمضان، مدرسه میناب بود که دانشآموزان بیگناه را به خاک و خون کشید اما این سرزمین، مردمی مقاوم با تاریخی بلند دارد. کدام نقطه از جهان را سراغ دارید که مردمی اینچنین، بیش از هفتاد شب در حمایت از نظام خود، در خیابانها حضور یابند و مادران با فرزندانشان در کنار هم، پای آرمانهایشان بایستند؟
وی با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ اقتصادی و تحریم است، ابراز امیدواری کرد: قطعا در این عرصه نیز پیروز خواهیم شد.
استاندار قزوین، جایگاه استان قزوین را در اقتصاد ملی مهم ارزیابی کرد و گفت: تلاش ما بر این است که کارخانهها برای ایران سرافراز، با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند و شاهد تعدیل نیرو نباشیم. همه مدیران استان، با جدیت پیگیر حل مسائل و مشکلات حوزه صنعت و کشاورزی هستند.
وی در پایان، ضمن قدردانی مجدد از حضور حماسی مردم قزوین در تمامی عرصهها، به راه اندازی «موکب شهدای دولت» اشاره کرد و افزود: این موکب با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم و پیگیری ویژه بخشی از درخواستهای آنان راهاندازی شده است.
