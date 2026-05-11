هشدار دامپزشکی اردبیل در مورد شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد جامعی اظهار کرد: این بیماری به جز تب خفیف چندروزه در حیوانات اهلی هیچ‌گونه علائم مشخصی ندارد اما انتقال بیماری در انسان از طریق گزش کنه‌ها، له کردن آن با دست و یا پس از ذبح دام آلوده و تماس با خون و پوست لاشه و ترشحات دام آلوده اتفاق می‌افتد.

وی با تأکید بر اینکه بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در صورت رعایت نکات بهداشتی به‌راحتی قابل‌پیشگیری و کنترل است، افزود: موضوعی که سبب نگرانی بوده و دغدغه اصلی است، این بوده که متأسفانه برخی مردم تمایل دارند که گوشت تازه را از کنار روستاها و از حاشیه جاده‌ها خریداری و مصرف کنند که ما باز هم اکیداً توصیه می‌کنیم از خرید گوشت و فراورده‌های خام دامی خارج از سیستم نظارت بهداشتی دامپزشکی خودداری کنند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: مردم به هنگام تهیه گوشت قرمز به ممهور بودن آن به مهر بهداشتی دامپزشکی و برچسبی (شامل هویت دام، سن، جنس و حتی زمان کشتار) که بر روی ساق پا در لاشه نصب می‌شود، دقت کنند.

جامعی با اشاره به اینکه خوشبختانه مقاومت ویروس این بیماری در برابر حرارت و سرما بسیار کم است و ویروس توان مقابله با محیط‌های اسیدی را ندارد، تصریح کرد: دامی که در کشتارگاه ذبح می‌شود، لاشه دام پس از طی فرایند نظارت بهداشتی به مدت ۲۴ ساعت در پیش سردکن و در دمای بین صفر تا ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شده و با اسیدی شدن لاشه ویروس غیرفعال شده و از بین می‌رود ولی منجمدکردن گوشت تأثیری در ازبین‌رفتن ویروس این بیماری ندارد.وی از شهروندان خواست به توصیه‌های کارشناسان دامپزشکی توجه کرده و در صورت مشاهده کشتار غیرمجاز و یا موارد مشکوک در عرضه فراورده‌های خام دامی، مراتب را با شماره‌تلفن ۳۳۳۹۴۸۰۰ و سامانه اطلاع‌رسانی ۱۵۱۲ گزارش کنند.

بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی حاد و خونریزی دهنده است که مشترک بین دام و انسان بوده و به‌وسیله کنه‌ها منتقل می‌شود و کنه‌ها ناقل و مخزن اصلی این بیماری هستند، باوجوداینکه ویروس مخصوص حیوانات است، همه‌گیری در انسان وجود داشته و مرگ‌ومیر بالایی دارد لذا رعایت نکات بهداشتی الزامی است.