به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستایی شامگاه دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به تدوین برنامه راهبردی صنعت برق استان در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این برنامه چشم‌اندازی برای سال ۱۴۰۵ تعریف شد که شامل دستیابی به هزار روز بدون حادثه، کاهش خاموشی به ۴۰۵ دقیقه، کاهش تلفات شبکه به ۱۰ درصد و ارائه کامل خدمات غیرحضوری به مشترکان است.

وی با بیان اینکه اقدامات گسترده‌ای برای تحقق این اهداف آغاز شده است، افزود: طی دو سال گذشته بیش از دو هزار کیلومتر از شبکه‌های فشار متوسط استان تعمیر و بهسازی شده که نتیجه آن کاهش بیش از ۴۰۰ دقیقه‌ای خاموشی برق در استان بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: میزان خاموشی برق استان که پیش از این بیش از هزار و ۱۰۰ دقیقه بود که در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۱۳ دقیقه کاهش یافت که در این شاخص، استان رتبه نخست کشور را به دست آورد.

وی همچنین به توسعه زیرساخت‌های برق استان اشاره کرد و گفت: ظرفیت زیرساخت فوق توزیع برق استان از ۹۴۷ مگاولت‌آمپر به یک هزار و ۱۴۷ مگاولت‌آمپر افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد حدود ۲۰ درصدی این ظرفیت طی دو سال اخیر است.

روستایی با بیان اینکه این توسعه زیرساختی زمینه تأمین برق برای بخش‌های صنعت، کشاورزی و توسعه آینده استان را فراهم می‌کند، افزود: در بخش شبکه فشار ضعیف نیز بیش از ۹۵ درصد شبکه استان به کابل خودنگهدار تبدیل شده و تلاش می‌شود این رقم در سال جاری به ۱۰۰ درصد برسد.

وی از کاهش تلفات برق در استان نیز خبر داد و گفت: تلفات شبکه برق استان از ۱۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و برنامه‌ریزی شده این میزان در سال جاری به کمتر از ۱۲ درصد برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد یکی دیگر از اقدامات مهم را هوشمندسازی شبکه و مشترکان دانست و بیان کرد: تاکنون حدود ۳۵ هزار مشترک برق استان به کنتورهای هوشمند مجهز شده‌اند که این موضوع نقش مهمی در مدیریت مصرف و پایش شبکه دارد.

وی همچنین به توسعه فیدرهای برق استان اشاره کرد و گفت: تعداد فیدرهای عمومی استان از ۷۱ فیدر به ۷۳ فیدر افزایش یافته و برنامه‌ریزی شده این تعداد در سال جاری به ۸۰ فیدر برسد.

روستایی با اشاره به گستردگی شبکه برق در استان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۸۴۰ نقطه روستایی در استان از نعمت برق برخوردار هستند که نشان‌دهنده پوشش گسترده خدمات برق‌رسانی حتی در مناطق صعب‌العبور است.

وی با بیان اینکه صنعت برق کشور با چالش مصرف بالا مواجه است، از مردم خواست با مدیریت مصرف به پایداری شبکه کمک کنند و افزود: دمای آسایش برای استفاده از کولرهای گازی ۲۵ درجه است و رعایت همین موضوع می‌تواند هزاران مگاوات از مصرف برق کشور را کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر لزوم پرداخت به‌موقع قبوض برق تأکید کرد و گفت: میزان وصول مطالبات در استان پایین است و این موضوع بر میزان منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های برق تأثیر می‌گذارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را فرصت مناسبی برای تولید برق و ایجاد درآمد دانست و افزود: برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی با قیمت حدود هفت هزار تومان خریداری می‌شود و این موضوع می‌تواند برای خانوارها به‌ویژه اقشار تحت حمایت، منبع درآمدی پایدار ایجاد کند.

روستایی همچنین از اجرای پروژه احداث خط و پست ۱۳۲ کیلوولت قلعه‌رئیسی–دیشموک خبر داد و گفت: برای این پروژه حدود ۱.۳ همت اعتبار پیش‌بینی شده که با بهره‌برداری از آن بخش قابل توجهی از مشکلات برق در این مناطق برطرف خواهد شد.