تشکیل ۱۰۲ پرونده تخلف صنفی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی، ۱۰۲ پرونده تخلف صنفی در جریان پایش نوروزی بازار استان قزوین تشکیل شد.

وی افزود: بیشترین تخلفات ثبت‌شده در این بازرسی‌ها مربوط به حوزه‌های آرد و نان، محصولات پروتئینی، میوه و تره‌بار، آجیل و خشکبار، و لبنیات بوده است.

وی تاکید کرد: این نظارت‌ها به‌صورت گشت‌های مشترک با حضور بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی به اجرا درآمده است.

به گفته اسفندیاری، به‌طور متوسط روزانه از ۲۵۰ واحد صنفی، تولیدی، انبار و سردخانه بازدید شده که منجر به شناسایی ۱۴۷ مورد تخلف از قبیل عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت بهداشت، عدم رعایت ساعات کار، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شده است. تخلفات شناسایی‌شده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده‌اند.

مدیر بازرسی و نظارت بر بازار سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: طرح تشدید بازرسی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه خللی در تأمین کالاهای اساسی استان وجود ندارد.