سید رحیم شهیدی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر از تشدید بازدیدهای نظارتی از انبارهای نگهداری کالاهای اساسی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف جلوگیری از احتکار، مقابله با اخلال در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

وی افزود: در این بازدیدها که با همکاری دستگاه‌های نظارتی و پلیس امنیت اقتصادی انجام شده، روند نگهداری و توزیع کالاهای اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

شهیدی‌پور با تأکید بر اینکه گران‌فروشی، احتکار و عدم عرضه کالا در بازار تخلف محسوب می‌شود، تصریح کرد: انبارداران و فعالان حوزه توزیع موظف‌اند موجودی کالاهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و در غیر این صورت، تخلف آنها به‌عنوان عرضه خارج از شبکه پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: این نظارت‌ها به‌صورت مستمر دنبال خواهد شد تا از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری و دسترسی مردم به کالاهای اساسی تسهیل شود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل در بخش دیگری از سخنان خود از توسعه گلخانه‌های کوچک‌مقیاس در شهرستان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۳ مجوز در این بخش صادر یا تمدید شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۴۳ مورد مربوط به تمدید پروانه و ۲۰ مورد نیز مربوط به صدور مجوز بهره‌برداری جدید بوده است.

شهیدی‌پور با اشاره به اهمیت توسعه گلخانه‌ها خاطرنشان کرد: این واحدها با مصرف بهینه منابع و هزینه کمتر، امکان تولید محصولات باکیفیت را فراهم کرده و نقش مهمی در ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی ایفا می‌کنند.