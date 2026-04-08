به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی در جلسه معارفه و شروع به کار نیروهای جدید فرمانداری و بخشداریهای تابعه معمولان ضمن تبریک بابت ورود به مجموعه بزرگ وزارت کشور، اظهار داشت: توفیق خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت به مردم از ارزشمندترین توفیقات است.
وی افزود: خدمت صادقانه، شبانهروزی و خستگیناپذیر به مردم بایستی در اولویت کاری تمام کارکنان در مجموعه فرمانداری و بخشداریهای تابعه باشد.
فرماندار معمولان با بیان اینکه خدمترسانی به مردم بدون وقفه در حال انجام است، گفت: اجازه نخواهیم داد خللی در خدمترسانی به مردم ایجاد شود و تحت هر شرایطی نسبت به پیشبرد امور موردنیاز مردم اقدام خواهیم کرد.
امرایی، ادامه داد: نظارتها بر روند خدمترسانی ادارات از سوی فرمانداری و نظارت بر بازار و نانواییها از سوی گشتهای مشترک بهصورت مستمر در حال انجام است و تا این لحظه هیچگونه مشکل و کمبودی گزارش نشده است.
