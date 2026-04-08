انهدام اهداف دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در موج ۱۰۰ عملیات وعده صادق ۴

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از انهدام اهداف دشمنان آمریکایی و صهیونیستی از سواحل مدیترانه تا شرق شبه جزیره حجاز زیر اتش پرحجم موج ۱۰۰ عملیات وعده صادق۴ خبر داد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله القاصم الجبارین

وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ

ملت غیور و تاریخ ساز ایران اسلامی؛

حضور خالصانه و حیرت برانگیز ۴۰ شبانه روزی شما در خیابان های میهن اسلامی ایران حماسه‌ای تاریخی و بی مثال را آفرید و افتخاری بی‌نظیر را در تاریخ این سرزمین کهن و جهان جدید خلق کردید.

اخلاص، جهاد، فداکاری، بصیرت، بینش عالی و فهم عالمانه همراه با وحدت، وفاداری و عشق‌بازی با ولایت را توأمان به نمایش گذاشتید. فرزندان و خادمان مجاهد شما در سپاه و بسیج شب گذشته با فضل الهی و مدد پشتیبانی های شما ملت عزیز، در پاسخ به گستاخی های روز گذشته دشمن، فداکارانه در شب گذشته حق مطلب را بجا آوردند و در یکصدمین موج عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا فاطمه الزهرا با تهاجم به بیش از ۲۵ هدف راهبردی دشمنان خبیث و متجاوز، شامل ۱۳ مجتمع انرژی و خطوط انتقال نفتی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونی و ۱۰ هدف نظامی، امنیتی و لجستیکی و چندین هدف فناوری و زیرساختهای راه دشمنان، ضربات دندان شکنی وارد ساختند.

در این موج عملیاتی در تقدیم به رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای رزمندگان نیروی پرافتخار هوافضای سپاه پاسداران اهداف دشمنان آمریکایی و صهیونیستی از سواحل مدیترانه تا شرق شبه جزیره حجاز را زیر اتش پرحجم وارد ساختند تا دشمن احمق بفهمد حمله به زیرساخت‌های مردم ایران مجازات سنگینی خواهد داشت.

اهدافی که با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای تهاجمی در شب گذشته مورد اصابت قرار گرفت، عبارتند از:

۱. پالایشگاه و تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آمریکایی شورون در رأس الجوعیه عربستان به عنوان بزرگترین تأسیسات تجزیه NLG و تأمین کننده انرژی آمریکا.

۲. تأسیسات نفتی و پتروشیمی شرکت آکسون موبیل و کمیکال داو در جبیل عربستان.

۳. تأسیسات نفتی شرکت‌های آمریکایی در ینبع در سواحل دریای سرخ با ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار بشکه در روز.

۴. تأسیسات آمریکایی نفتی حبشان - خط انتقال نفت دبی به فجیره جهت دور زدن تنگه هرمز.

۵. تأسیسات مهم نفتی شرکت آکسون موبیل در رأس لفان قطر با ظرفیت تولید ۱۴۶ هزار بشکه در روز.

۶. تأسیسات مهم نفتی شرکت آمریکایی باپکو بحرین با تولید روزانه ۲۶۷ هزار بشکه در روز.

۷. پالایشگاه آمریکایی داس در امارات با ظرفیت فراوری نفت خام ۶۰ هزار بشکه در روز.

۸. تأسیسات شرکت‌های نفتی آمریکایی در فوجیره با مخزن ذخیره یک میلیون مترمکعب.

۹. پالایشگاه الاحمدی کویت با ظرفیت تولید ۳۴۶ هزار بشکه در روز.

۱۰. شرکت آمریکایی گاز دلفین مستقر در قطر با ظرفیت صادراتی ۲ میلیارد فوت مکعب در روز.

۱۱. جزیره نفتی زیر کوه با ظرفیت تولید ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز.

۱۲. شرکت آمریکایی ساتروپ - پالایشگاهی با ظرفیت ۴۶۰ هزار بشکه در روز که یکی از منابع سوخت نیروگاه‌ها است.

۱۳. پالایشگاه آمریکایی گاز مانیفا / با ظرفیت تفکیک نفت و گاز ۹۰۰ هزار بشکه در روز.

۱۴. مراکز فناوری اطلاعات و صنایع پیشرفته دناعر رژیم در بئرالسبع در جنوب فلسطین اشغالی.

۱۵. مراکز اطلاعاتی و شنود ارتش و دستگاه‌های امنیتی رژیم در برج‌های عزرائیل و الماس در پایتخت فلسطین اشغالی.

۱۶. فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه در الازرق اردن و نابودی اهداف مهم در آن مرکز.

۱۷. فرودگاه بن گورین در شهر یافای فلسطین اشغالی.

۱۸. پالایشگاه نفتی حیفا در فلسطین اشغالی با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز.

۱۹. پردیس حکومتی اشغالگران فلسطین در پایتخت اشغالی، محل استقرار مراکز فرماندهی و کنترل رژیم صهیونی

همزمان نیروی دریایی قهرمان سپاه ضمن استمرار مدیریت کنترل هوشمند معابر دریایی تنگه هرمز، اهداف زیر را مورد اصابت قرار دادند:

۱. ناو بالگردبر LHA۷ مورد اصابت موشک‌های کروز قرار گرفت و پس از خسارت و آتش‌سوزی در عرشه به عمق اقیانوس هند عقب‌نشینی کرد.

۲. ناو هواپیمابر CVN ۷۴ نیز مورد اصابت چند فروند پهپاد قرار گرفت و پس از خسارت در بدنه به عمق اقیانوس هند عقب‌نشینی کرد.

۳. کارخانه پهپادسازی رژیم صهیونیستی مستقر در امارات.

۴. تأسیسات نفتی سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در LSB مستقر در کویت.

۵. پایگاه متجاوزان آمریکایی در (علی السلام) کویت.

اکنون پاسداران فدایی ملت ایران گوش به فرامین فرماندهی معظم کل قوا، حضرت ایت الله سید مجتبی خامنه ای داشته و دستشان روی ماشه است و با اندوخته‌های بزرگ از تجارب دو جنگ تحمیلی با جبهه مشترک آمریکایی صهیونی آماده‌اند در صورت خطای مجدد محاسباتی دشمن و حماسه‌ای بزرگتر را بیافرینند. شرکای آمریکایی در منطقه ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به چشم خود دیدند؛ جا دارد که عبرت بگیرند و به همکاری با دشمنان اسلام پایان دهند. دشمن همیشه نیرنگ زده است و هیچ اعتمادی به وعده‌های او نداریم و هر تجاوز را با سطحی بالاتر پاسخ خواهیم داد.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم