  1. استانها
  2. قم
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

مراسم مسجد جمکران در چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب

قم- ویژه‌مراسم چهلمین روز شهادت قائد شهید امّت از امروز تا جمعه در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌مراسم چهلمین روز شهادت قائد شهید امّت؛ حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای از امروز با اجرای مراسم و برنامه های مختلف تا جمعه در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد.
نخستین برنامه، محفل قرآنی ویژه اربعین شهادت امام شهید امّت است که چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ساعت ۱۳ در مسجد امام علی علیه‌السلام برگزار خواهد شد.

مراسم چهلمین روز شهادت قائد شهید امّت ویژه بانوان نیز روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ در شبستان بقیع برگزار خواهد شد.
مراسم اربعین شهادت قائد شهید و استغاثه محضر امام زمان ارواحنافداه روز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ در صحن جامع امام مهدی عجل‌الله تعالی فرجه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6795398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها