مراسم مسجد جمکران در چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژهمراسم چهلمین روز شهادت قائد شهید امّت؛ حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای از امروز با اجرای مراسم و برنامه های مختلف تا جمعه در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد.
نخستین برنامه، محفل قرآنی ویژه اربعین شهادت امام شهید امّت است که چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ساعت ۱۳ در مسجد امام علی علیهالسلام برگزار خواهد شد.
مراسم چهلمین روز شهادت قائد شهید امّت ویژه بانوان نیز روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ در شبستان بقیع برگزار خواهد شد.
مراسم اربعین شهادت قائد شهید و استغاثه محضر امام زمان ارواحنافداه روز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ در صحن جامع امام مهدی عجلالله تعالی فرجه برگزار خواهد شد.
