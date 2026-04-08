۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

انتظار دانشگاه شریف از جامعه علمی جهانی

دانشگاه شریف از جامعه جهانی علمی خواست با محکومیت قاطع حملات به مراکز علمی، نسبت به حفظ حریم امن این مراکز و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در سراسر جهان، واکنش مسئولانه نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه دانشگاه صنعتی شریف در محکومیت حمله ددمنشانه و وحشیانه دو رژیم متجاوز آمریکایی صهیونی به این دانشگاه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
بار دیگر دو رژیم جنایتکار آمریکایی صهیونی دست به تجاوز به ساحت علمی و پژوهشی کشور زدند و به یکی از بزرگ‌ترین مراکز آکادمیک ایران، محل تربیت نخبگان و نیروهای متخصص کشور، یعنی دانشگاه صنعتی شریف، حمله کردند. دانشگاه صنعتی شریف وقوع این اقدام حمله وحشیانه، بزدلانه و کاملاً غیرقانونی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی که موجب آسیب جدی به زیرساخت‌های حیاتی و علمی این دانشگاه شده است را، به شدت محکوم می‌کند. این تعرض آشکار به حریم امن دانشگاه، نه تنها نقض آشکار قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی است، بلکه حمله مستقیم به دانش، نوآوری و آینده علمی کشور تلقی می‌شود.

این اقدام سبعانه رژیم جنایتکار و کودک‌کش آمریکایی صهیونی که با هدف ایجاد اختلال، ارعاب و وارد آوردن خسارات گسترده صورت گرفته است، نشان‌دهنده نهایت عدم پایبندی به اصول انسانی، علمی وفرهنگی و بی‌احترامی به جامعه علمی، تلاش‌های بی‌شائبه استادان و دانشجویان، و سرمایه‌های ملی کشور است. این حمله ددمنشانه، تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن چراغ دانش و جلوگیری از دستیابی ملت‌ها به خودکفایی و اقتدار علمی است.

دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان یکی از پیشگامان عرصه علم و فناوری در منطقه، این اقدامات وحشیانه را که با هدف تضعیف توانمندی‌های علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، قویاً محکوم می‌نماید. این دانشگاه ضمن ابراز انزجار عمیق جامعه دانشگاهی و ملت ایران، اطمینان می‌دهد که با تمام توان و از طریق تمامی مجاری قانونی و بین‌المللی، این اقدام تروریستی را پیگیری خواهد کرد تا عاملان، سازمان‌دهندگان و هرگونه پشتیبان این جنایت، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و پاسخگوی اعمال مخرب خود باشند.

دانشگاه صنعتی شریف این تعرض را به هیچ وجه قابل اغماض ندانسته و بر عزم راسخ خود در ادامه مسیر اعتلای علم و پژوهش تأکید می‌نماید. ما باور داریم که اراده پولادین دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان این مرز و بوم، هیچ‌گاه در برابر چنین تهدیدها و حملاتی سست نخواهد شد و چراغ علم در این سرزمین همواره فروزان باقی خواهد ماند.
از جامعه جهانی علم و مجامع بین‌المللی انتظار می‌رود با محکومیت قاطع این‌گونه حملات غیرانسانی، نسبت به حفظ حریم امن مراکز علمی و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در سراسر جهان، واکنش مسئولانه از خود نشان دهند.

دانشگاه صنعتی شریف، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای علم و پژوهش، اطمینان دارد که ملت بزرگ ایران با وحدت و همدلی، از این مرحله حساس عبور کرده و مسیر پیشرفت و توسعه علمی را با قدرت ادامه خواهد داد.

    IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خدا نابود کنه دشمنان رو خدا نابود کنه ظالمین رو ،خدا حسابشون روبرسه ،وبه اهدافشون نرسند

