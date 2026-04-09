به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، در این بیانیه آمده است:
آری! تمدن، حسرتِ تاریخیِ شماست و عصر حجری تفکر شما؛ شما و معدود بیخانمانهایی که به شما اهریمنان دخیل بستهاند. راه آزادی و پیشرفت، تنها از دل وطن میگذرد! از دل جلساتی که جای به جای شریف عزیزمان برگزار میکردیم تا با گرهزدن آموختههایمان با فرهنگ، با شعر و موسیقی و عرفان، میهنمان را آبادتر سازیم. ننگ بر شما که نه چشم دیدن ایران را دارید و نه آبادی و توسعهٔ مستقل از خوی سلطهگر خودتان را.
اگر امروز در برابر جنایتهای ذلیلانهٔ دشمن سکوت کرده و بیتفاوت باشیم، دیگر نه سخنی از ما خواهد ماند و نه از ایران. هرگونه انفعال در این نقطه از تاریخ، برابر با «نوشدارو پس مرگ سهراب» است و بعدها در برابر وجدان خویش و آیندگان سرافکنده خواهیم بود.
در این کارزار غبارآلود، آجرهای سرخرنگ سقف دانشگاهمان فرویخته، کتابهایمان پارهشده و سوخته، درختهای چنارمان خمیده و به زحمات علمیمان درست در میان صحن خانهمان تجاوز و تعرض شده. هماکنون امیدمان تنها به بازوان خویش است و حقیقت روشنتر از همیشه در برابرمان جلوه کرده است: ایستادن در طرف ایران و محکوم کردن جنایات دشمنان ایران.
