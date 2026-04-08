به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سعیدرضا کوهی معاون مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به آمار عملکرد این بانک تا تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران و با هدف تأمین سرپناه برای هموطنانی که واحدهای مسکونی آن‌ها در جریان جنگ اخیر غیرقابل سکونت شده، بانک مسکن با تمام توان عملیاتی خود وارد میدان شده است.

۵۵۵ نفر به بانک مسکن معرفی شدند

وی افزود: طبق آخرین آمار، تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۵۵۵ نفر از مشمولین به شعب بانک مسکن معرفی شده‌اند که از این تعداد ۲۵۰ نفر مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، همچنین فرایند تشکیل پرونده ۱۵۰ متقاضی نهایی شده و تسهیلات دریافت کرده‌اند.

سقف تسهیلات پرداختی بر اساس محل سکونت متقاضیان

کوهی با تاکید بر آمادگی کامل شعب بانک مسکن برای پاسخگویی به سایر معرفی‌شدگان، به جزئیات سقف تسهیلات پرداختی اشاره کرد و گفت: این وام قرض‌الحسنه با همکاری بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی(صندوق ملی مسکن) در تمامی شهرها و روستاها(به استثنای کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) به متقاضیانی که پس از بررسی های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول این تسهیلات شوند، تعلق می‌گیرد.

وی میزان تسهیلات مصوب را بر اساس محل سکونت متقاضیان، شامل حداکثر ۳ میلیارد ریال برای روستائیان، حداکثر ۴ میلیارد ریال برای ساکنان شهرهای کوچک (تا ۲۵ هزار نفر جمعیت)، حداکثر ۶ میلیارد ریال برای ساکنان شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و نیز حداکثر ۷ میلیارد ریال برای ساکنان مراکز استان‌ها (به استثنای کلان‌شهرها) عنوان کرد.

مدت بازپرداخت بر مبنای میزان آسیب واحد مسکونی

معاون امور اعتباری بانک مسکن در خصوص بازه زمانی بازپرداخت این تسهیلات توضیح داد: مدت بازپرداخت برای واحدهایی که نیاز به تعمیر دارند حداکثر ۱۲ ماه و برای واحدهای نیازمند احداث و مقاوم‌سازی حداکثر ۲۴ ماه در نظر گرفته شده است که بازپرداخت آن به صورت یکجا و پس از پایان مدت قرارداد خواهد بود.

کوهی در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن جنگ رمضان جهت بهره مندی از وام می‌توانند با مراجعه به بنیاد مسکن و سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام و پس از معرفی به بانک مسکن، جهت بهره‌مندی از این تسهیلات به شعب این بانک مراجعه کنند