گفتگوی تلفنی وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به صورت تلفنی گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از مساعی جمیله ترکیه برای برقراری صلح، آقای فیدان را در جریان آخرین وضعیت تلاشها جهت برقراری آتش بس قرار داد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه حاضر به پذیرش آتش بس بهعنوان زمینهای برای خاتمه کامل جنگ شد و با توجه به توافق انجام شده مبنی بر مبنا قرار گرفتن طرح ده مادهای ایران برای مذاکرات و در صورت وجود جدیت در طرف آمریکایی، دستیابی به خاتمه کامل جنگ و برقراری ثبات و امنیت پایدار ممکن خواهد شد.
وزیر امور خارجه ترکیه ضمن قدردانی از تلاشهای دیپلماتیک وزیر امور خارجه ایران، بر حمایت ترکیه از تداوم دیپلماسی برای پایان یافتن کامل جنگ تاکید کرد و لزوم پیش بینی سازوکارهای موثر برای تضمین امنیت و برقراری ثبات پایدار را یادآور شد.
هاکان فیدان با هشدار نسبت به نقش مخرب رژیم اسراییل، خواستار هوشیاری همه طرفها نسبت به دسیسههای این رژیم برای جلوگیری از موفقیت روند توافق شده شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ارتقای همکاریهای منطقهای بهمنظور برقراری امنیت و ثبات پایدار در منطقه، از ابتکارعملهای ترکیه در این راستا استقبال کرد و اهمیت مراقبت همه کشورهای منطقه نسبت به توطئههای رژیم صهیونیستی برای ناامنسازی منطقه و تفرقهانگیزی بین کشورهای منطقه را یادآور شد.
