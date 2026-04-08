به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر ریاست‌ جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان «رجب طیب اردوغان» و «دونالد ترامپ» روسای جمهور ترکیه و آمریکا خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، دفتر ریاست‌ جمهوری ترکیه محور رایزنی ها میان روسای جمهور دو کشور را برقراری آتش‌ بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اعلام کرد.

«رجب طیب اردوغان» با ابراز رضایت از آتش‌ بس، فرصت ۲ هفته‌ ای جاری را «فرصتی حیاتی» توصیف کرد که باید عاقلانه برای تضمین یک توافق صلح پایدار و جلوگیری از هرگونه تلاش برای منحرف کردن روند، مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه اضافه کرد که آنکارا به حمایت خود از ابتکارات دیپلماتیک ادامه داده و آن را گسترش خواهد داد و با پاکستان و سایر کشورهای دوست برای کمک به پیشبرد یک راه‌حل پایدار همکاری نزدیکی خواهد داشت.