۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

رایزنی اردوغان و ترامپ درباره آتش‌بس در منطقه

دفتر ریاست‌ جمهوری ترکیه از رایزنی میان اردوغان و ترامپ درباره آتش‌بس در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر ریاست‌ جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان «رجب طیب اردوغان» و «دونالد ترامپ» روسای جمهور ترکیه و آمریکا خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، دفتر ریاست‌ جمهوری ترکیه محور رایزنی ها میان روسای جمهور دو کشور را برقراری آتش‌ بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اعلام کرد.

«رجب طیب اردوغان» با ابراز رضایت از آتش‌ بس، فرصت ۲ هفته‌ ای جاری را «فرصتی حیاتی» توصیف کرد که باید عاقلانه برای تضمین یک توافق صلح پایدار و جلوگیری از هرگونه تلاش برای منحرف کردن روند، مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه اضافه کرد که آنکارا به حمایت خود از ابتکارات دیپلماتیک ادامه داده و آن را گسترش خواهد داد و با پاکستان و سایر کشورهای دوست برای کمک به پیشبرد یک راه‌حل پایدار همکاری نزدیکی خواهد داشت.

