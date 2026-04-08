به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور امشب در جمع مردم متدین و ولایتمدار تهران در میدان خراسان حضور یافت.
فرمانده انتظامی کشور در این مراسم اظهار کرد: دشمن بارها به دروغ اعلام پیروزی کرد، اما در نهایت مشخص شد که پیروزی از آنِ چه کسی است.
وی با تأکید بر جایگاه ولایت در نیروهای مسلح افزود: نیروهای مسلح مطیع محض و گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا هستند.
سردار رادان همچنین تصریح کرد: تا پیروزی قطعی، در خیابانها و میادین خواهیم ماند؛ دستان ما بر روی ماشه و مردم با پرچم در صحنه حضور خواهند داشت.
