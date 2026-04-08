۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

سردار رادان: تا پیروزی نهایی در صحنه می‌مانیم

سردار رادان: تا پیروزی نهایی در صحنه می‌مانیم

فرمانده کل انتظامی کشور بر تداوم حضور نیروها تا پیروزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور امشب در جمع مردم متدین و ولایتمدار تهران در میدان خراسان حضور یافت.

فرمانده انتظامی کشور در این مراسم اظهار کرد: دشمن بارها به دروغ اعلام پیروزی کرد، اما در نهایت مشخص شد که پیروزی از آنِ چه کسی است.

وی با تأکید بر جایگاه ولایت در نیروهای مسلح افزود: نیروهای مسلح مطیع محض و گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا هستند.

سردار رادان همچنین تصریح کرد: تا پیروزی قطعی، در خیابان‌ها و میادین خواهیم ماند؛ دستان ما بر روی ماشه و مردم با پرچم در صحنه حضور خواهند داشت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • Threem IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      نصر و من الله و فتح القریب
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      در صحنه ماندن کافی نیست زدن بزنید در یکروز انهمه جنایت بی پاسخ

