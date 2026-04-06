پیام تسلیت سردار رادان در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

در ادامه جنایات بزدلانه و اقدامات تروریستی رژیم های استکباری و جعلی آمریکا _ صهیون "سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی" رئیس مقتدر و فرهیخته "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" بعد از حدود ۵۰ سال پاسداری و خدمت صادقانه در حوزه های اطلاعاتی و امنیتی، در سحرگاه امروز به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

فرماندهی انتظامی کشور ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده معظم شهید، همسنگران خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین جامعه اطلاعاتی، بار دیگر اعلام می نماید که تا پای جان و انتقام آخرین قطره خون همرزمان و رهبر شهید، در راستای تحقق منویات فرمانده معظم کل قوا، در مسیر تثبیت امنیت پایدار برای وطن جان، لحظه ای آرام نخواهد گرفت.