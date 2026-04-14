۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

رادان: حضور میدانی مردم، نقشه‌های دشمن را خنثی کرد

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد که حفظ حضور در میدان، کلید خنثی‌سازی تهدیدات دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با اشاره به روند تسهیل برگزاری مراسم اربعین در سه سال اخیر اظهار داشت: این موفقیت‌ها مرهون تلاش‌های سردار شهید غلامرضا رضائیان فرد (رئیس سازمان اطلاعات فراجا) بود که چه در داخل ایران و چه در عراق، با ایجاد ارتباطات مؤثر از جمله در حوزه سامانه سجاد و گذر زیارتی، نقش مهمی ایفا کرد.

وی افزود: به اعتقاد همه، این شهید والامقام مزد خدمت خود به اربعین را گرفت و امروز نیز در میان مردم حضور دارد.

رادان با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مردم تصریح کرد: حضور شما در میدان، اگر از نیروهای عملیاتی کمتر نبوده، قطعاً هم‌تراز با آن‌ها بوده و همین حضور، تمامی تحرکات دشمن را خنثی کرده است.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به تهدیدات دشمنان خاطرنشان کرد: ما آگاهیم که دشمنان چه برنامه‌هایی در سر داشته و دارند، اما با حفظ این حضور و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، می‌توانیم شاهد نابودی کامل آنان باشیم.

وی در پایان خواستار تداوم حضور مؤثر مردم در صحنه شد و گفت: انتظار داریم این حضور همچنان حفظ شود تا اهداف دشمن به‌طور کامل ناکام بماند.

    • IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      در میدان می‌مانیم تا پیروزی کامل بر کفر به لطف الله تبارک و تعالی.
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ایرانم باید به حساب دشمنان برسه و نا آرامی جنگ های خیابانی تخریب‌ تو امریکا‌اسراییل درست کنه.

