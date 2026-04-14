به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با اشاره به روند تسهیل برگزاری مراسم اربعین در سه سال اخیر اظهار داشت: این موفقیت‌ها مرهون تلاش‌های سردار شهید غلامرضا رضائیان فرد (رئیس سازمان اطلاعات فراجا) بود که چه در داخل ایران و چه در عراق، با ایجاد ارتباطات مؤثر از جمله در حوزه سامانه سجاد و گذر زیارتی، نقش مهمی ایفا کرد.

وی افزود: به اعتقاد همه، این شهید والامقام مزد خدمت خود به اربعین را گرفت و امروز نیز در میان مردم حضور دارد.

رادان با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مردم تصریح کرد: حضور شما در میدان، اگر از نیروهای عملیاتی کمتر نبوده، قطعاً هم‌تراز با آن‌ها بوده و همین حضور، تمامی تحرکات دشمن را خنثی کرده است.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به تهدیدات دشمنان خاطرنشان کرد: ما آگاهیم که دشمنان چه برنامه‌هایی در سر داشته و دارند، اما با حفظ این حضور و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، می‌توانیم شاهد نابودی کامل آنان باشیم.

وی در پایان خواستار تداوم حضور مؤثر مردم در صحنه شد و گفت: انتظار داریم این حضور همچنان حفظ شود تا اهداف دشمن به‌طور کامل ناکام بماند.