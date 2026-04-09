به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در مراسم آیین سنتی فروردینگان یزد که به مناسبت ادای احترام به درگذشتگان، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر جان‌باختگان جنگ رمضان، در آرامستان زرتشتیان یزد برگزار شد، با اشاره به پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران اظهار کرد: ما در کشوری با اصالت و فرهنگی کهن زندگی می‌کنیم و در یزد نیز مردمی با همین ریشه‌های اصیل در کنار یکدیگر حضور دارند.

وی افزود: همه ما، پیروان ادیان الهی، ورای تعلقات مذهبی گوناگون و به دور از هرگونه جناح‌بندی، به برکت نامی مقدس در کنار هم زندگی می‌کنیم؛ نامی به نام ایران و رمز مشترک موفقیت ما نیز همبستگی و همدلی همه ایرانیان برای سربلندی وطن مادری‌مان است.

دهستانی ادامه داد: ایران دارای ریشه‌ای عمیق در تمدن بشری است و این تمدن نابودشدنی نیست. بسیاری از آثار تاریخی و مفاخر فرهنگی ما قدمتی چندین برابر تاریخ کشورهای تازه‌به‌دوران‌رسیده استکباری دارند؛ به‌عنوان نمونه، پیشینه دخمه‌های زرتشتیان یزد به‌تنهایی چندین برابر قدمت ایالات متحده آمریکا است.

معاون استاندار یزد خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که در طول تاریخ در برابر تهاجمات گوناگون ایستادگی کرده و بسیاری از مهاجمان در فرهنگ غنی این سرزمین حل شده‌اند. ما افتخار می‌کنیم که ایران در برابر بی‌مهری‌ها و زخم‌های تاریخی همچنان مقاوم ایستاده است؛ زخمی شده اما از خود تاب‌آوری افسانه‌ای نشان داده است. ما نه‌تنها تاب‌آور هستیم، بلکه هر بار سربلندتر از گذشته برمی‌خیزیم و با ایجاد جبهه‌ای واحد از کشورمان حراست می‌کنیم.

وی با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان و مذاهب گوناگون در یزد گفت: امروز در یزدِ جهانی، پیروان ادیان مختلف در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیزی دارند و این موضوع برآمده از فرهنگ اصیل ایرانی است؛ فرهنگی که همواره مایه افتخار ما بوده و آن را به جهان نشان داده‌ایم.

دهستانی در ادامه با گرامیداشت یاد شهید رستم آذرباد به‌عنوان افتخار جامعه زرتشتی یزد و سراسر استان، و نیز بزرگداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان از جمله رهبر شهید، اظهار کرد: از همه نیک‌اندیشان و همشهریان زرتشتی که در برگزاری این مراسم تلاش کرده‌اند قدردانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: حمایت پررنگ زرتشتیان یزد از کشور و رهبری در برابر رژیم آمریکایی صهیونیستی نشان داد که وطن‌دوستی و خداباوری، ویژگی مشترک پیروان همه ادیان الهی در ایران است.

دهستانی افزود: پیش‌تر نیز گفته‌ام که حرف دل همه ما همان سروده حکیم فردوسی است که بر مزار مطهر شهید رستم آذرباد نقش بسته است؛ اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.