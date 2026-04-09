به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه رژیم خبیث آمریکا با مشارکت رژیم اشغالگر قدس در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ اقدام به آغاز تجاوز علیه ایران و به شهادت رساندن مسئولان لشکری و امنیتی و مردم کشور کرده است، کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این اقدام منجر به تحمیل جنگی ۴۰ روزه بر ملت ایران شد که در نهایت با دفاع جانانه نیروهای مسلح و ملت، آمریکا ناچار به پذیرش شروط ده‌گانه ایران و درخواست آتش‌بس دو هفته‌ای شد.

تفاوت آتش‌بس جدید با توافق پیشین

وی در ادامه به تفاوت این آتش‌بس با آتش‌بس پیشین اشاره کرد و گفت: در آتش‌بس جدید، برخلاف توافق قبلی، تعهدات به‌صورت رسمی و مکتوب و با میانجی‌گری بازیگران بین‌المللی از جمله پاکستان تنظیم شده و قرار است با حضور دولت‌های ثالث و ناظران بین‌المللی به امضا برسد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تعهدآور بودن این توافق است، در حالی که توافق قبلی فاقد پشتوانه حقوقی مکتوب بود.

ضرورت دریافت غرامت و تثبیت متجاوز بودن آمریکا

رئوف تأکید کرد: تعهد دولت آمریکا به پرداخت خسارات جنگ و غرامت به خانواده شهدای این درگیری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چرا که عدم درج این موضوع در توافق می‌تواند مانع از شناسایی آمریکا به‌عنوان متجاوز در مجامع بین‌المللی شده و امکان پیگیری حقوقی در آینده را از بین ببرد.

تضمین‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تجاوز مجدد

این حقوقدان با اشاره به ضرورت اخذ تضمین‌های محکم بین‌المللی افزود: آمریکا باید به‌طور نامحدود متعهد به عدم تجاوز علیه تمامیت ارضی و امنیت ایران شود و ضمانتی جدی و قابل اعمال در صورت نقض تعهدات در نظر گرفته شود تا از هرگونه اقدام مجدد جلوگیری شود.

تأکید بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز

رئوف ادامه داد: حفظ حاکمیت و اشراف انحصاری ایران بر تنگه هرمز یک اصل حیاتی است و هرگونه خدشه به آن به‌منزله تعرض به امنیت ملی کشور تلقی می‌شود. این موضوع علاوه بر تأمین امنیت ایران، نقش مهمی در ثبات منطقه‌ای ایفا می‌کند.

حقوق هسته‌ای و جبران خسارات

وی همچنین بر لزوم به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ایران و جبران کامل خسارات وارده به تأسیسات و دانش هسته‌ای کشور تأکید کرد و گفت: پرداخت غرامت‌های مادی و معنوی و خسارات تنبیهی باید در متن توافق لحاظ شود.

عدم مداخله در امور داخلی ایران

رئوف خاطرنشان کرد: تعهد آمریکا به عدم دخالت در امور داخلی ایران، از جمله عدم حمایت از گروه‌ها و عناصر معاند، باید به‌صورت صریح در توافق درج شود.

این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: رعایت این موارد در کنار شروط ده‌گانه اعلامی ایران، می‌تواند تضمین‌کننده امنیت پایدار کشور بوده و هرگونه انگیزه برای تکرار تجاوز را از بین ببرد.