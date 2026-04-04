حمله به مراکز آموزشی، جنایت جنگی است

کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، حمله و تخریب مراکز آموزش عالی و دانشگاهها را یک جنایت جنگی آشکار و جنایت علیه بشریت دانست.
وی با تأکید بر اینکه این حملات نقض صریح اصول و موازین بینالمللی است، افزود: بر اساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، دانشگاهها و مراکز آموزشی مصداق اماکن غیرنظامی هستند و هدف قرار دادن آنها، نقض اصل تمایز و تناسب در حقوق بینالملل است.
رئوف تصریح کرد: این اقدامات، طبق ماده ۸ اساسنامه رم، مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده و قابل تعقیب است.
وی همچنین گفت: سکوت مجامع بینالمللی در برابر این جنایات، امنیت جهانی را به خطر میاندازد و باید با شدت هر چه تمامتر، مجازات شوند تا تکرار نشوند.
وی اظهار داشت: دانشگاهها در تمامی جوامع بشری، نماد تمدن و تعالی انسانها هستند و حمله به آنها، تجاوزی وقیحانه و غیرقابل توجیه است.
وی تأکید کرد که این اقدامات، اصول بنیادین حقوق بشر و قواعد حقوق بینالملل را نقض میکند و باید به شدت مورد پیگرد قرار گیرد.
این حقوقدان یادآور شد که سکوت سازمانهای بینالمللی، تداوم این جنایات را تسهیل میکند و امنیت و صلح جهانی را تهدید مینماید.
وی در پایان بر ضرورت پیگیری و مجازات کامل این جنایات تأکید کرد.
