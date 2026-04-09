بازسازی ۴۵ منزل آسیب دیده از جنگ در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح پنجشنبه در حاشیه در بازدید از اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با تقدیر از تلاش این مجموعه در رسیدگی به موقع و خدمت رسانی به خانواده هایی که منازل آنها در جنگ آسیب دیده است گفت: نیاز است روند خدمت رسانی به مردم و بازسازی منازل بخصوص خانواده ها و منازل آسیب دیده متاثر از جنگ در استان تسریع گردد.

وی با اشاره به لزوم اهتمام جدی و رسیدگی به منازل مسکونی و راه های روستایی بخش کالپوش و روستاهای اطراف این منطقه تصریح کرد: رفع مشکلات روستائیان این منطقه یکی از اولویت های اصلی مدیریت استان از ابتدای دولت بوده و است.

استاندار سمنان همچنین بیان کرد: از ظرفیت همه دستگاه‌های مرتبط در راستای تسریع در روند رسیدگی به نیازهای مردم این روستاها استفاده خواهد شد.

کولیوند ضمن دریافت گزارش کاملی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بیان کرد: از ابتدای جنگ رسیدگی به منازل مسکونی متاثر از جنگ به بنیاد مسکن و واحدهای تولیدی به صنعت و معدن و بقیه موارد نیز به کمیته تخصصی برای رسیدگی سپرده شد.

وی گفت: طبق گزارش های دریافت شده بنیاد مسکن استان از ۲۴۵ منزل مسکونی آسیب دیده متاثر از جنگ در استان بازدید کرده و ارزیابی خسارات انجام شده و همچنین ۴۵ منزل مسکونی نیز کار بازسازی آنها انجام شده است.

استاندار سمنان در پایان رسیدگی به مطالبات مردم بخصوص روستائیان را برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک فرصت ارزشمند برای خدمت دانسته و خاطرنشان کرد: رفع مشکلات مسکن روستایی و کمک به توسعه اشتغال در این مناطق موجب رونق روستاها و عدم مهاجرت به شهر خواهد شد.