به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی با حضور در بنیاد مسکن و بررسی روند ثبت خسارات، اظهار داشت: تاکنون ۷۸۴ واحد مسکونی و تجاری در مناطق مختلف شهرستان شناسایی و میزان خسارات آن‌ها از بیشترین تا کمترین سطح، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای تمامی واحدهای آسیب‌دیده، افزود: خانواده‌هایی که از این روند جامانده باشند، می‌توانند برای تکمیل پرونده به بنیاد مسکن مراجعه کنند.

فرماندار ورامین تصریح کرد: بازسازی واحدهای خسارت‌دیده با همکاری و نظارت بنیاد مسکن به عنوان نماینده دولت، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی در دستور کار قرار دارد و از ظرفیت گروه‌های جهادی برای تسریع در روند بازسازی بهره‌برداری خواهد شد.

عباسی با تأکید بر همراهی کامل دولت با مناطق آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: رعایت دقیق ضوابط شهرسازی در تمام مراحل بازسازی الزامی است، مناطق کویرآباد، خیرآباد، دانشسرا و موسی‌آباد از جمله نقاط آسیب‌دیده در ورامین هستند که ارزیابی میدانی آن‌ها انجام و بازسازی آن‌ها آغاز شده است.