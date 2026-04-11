۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

تولید سالانه چهار هزار تن گردو در اسدآباد

همدان-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد سالیانه گردوی شهرستان را چهار هزار تن اعلام کرد و گفت: بیشترین تمرکز باغات گردو در روستاهای ملحمدره، چنار سفلی، حسین‌آباد، خنداب و محمدآباد قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی سرخوش صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اسدآباد دارای چهار هزار و ۱۰۰ هکتار باغ با تولید سالانه ۳۸ هزار تن انواع محصولات باغی است، اظهار کرد: از این چهار هزار و ۱۰۰ هکتار باغ، یک‌هزار و ۴۷۰ هکتار به باغات گردو اختصاص دارد.

وی تولید سالیانه گردوی شهرستان را چهار هزار تن اعلام کرد و افزود: بیشترین تمرکز باغات گردو در روستاهای ملحمدره، چنار سفلی، حسین‌آباد، خنداب و محمدآباد قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد با اشاره به قدمت بالا و بازدهی پایین بخش زیادی از باغات گردو اظهار کرد: طرح سرشاخه‌کاری با استفاده از ارقام دیرگل و پربازده مانند چندلر، فرانکت و فرنور از حدود هشت سال پیش در شهرستان اجرا می‌شود و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح سرشاخه‌کاری در سال جاری از ۲۰ فروردین آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت، افزود: بر اساس درخواست باغداران، نیاز سالانه به پیوندک حدود شش هزار عدد برآورد شده و با توجه به نبود محدودیت در تامین سرشاخه از سطح استان، در صورت افزایش تقاضا امکان تامین بیشتر نیز وجود دارد.

