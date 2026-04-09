به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حزب الله لبنان بیش از ۱۵ هزار رزمنده در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، اذعان این رسانه صهیونیستی به قدرت مقاومت اسلامی لبنان در حالی است که حزب الله اعلام کرد در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و جنایتی که روز گذشته این رژیم در ضاحیه جنوبی و جنوب لبنان مرتکب شد، بامداد امروز پنج شنبه شهرک صهیونیست‌نشین المناره را در شمال فلسطین اشغالی موشک‌باران کرده است.

در تازه ترین موج حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، منطقه ای مسکونی در شهرک الزراریه در حومه صیدا در جنوب لبنان، هدف حمله قرار گرفت و گزارش ها از شهادت چند تن حکایت دارد.

شهرک العباسیه در جنوب لبنان هم هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت و برخی خبرها حاکی از شهادت دست‌کم ۱۰ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان است.