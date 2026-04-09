  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۲

رژیم صهیونیستی اذعان کرد: حزب‌الله ۱۵ هزار رزمنده در اختیار دارد

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی این رژیم اذعان کردند که حزب الله لبنان هنوز بیش از ۱۵ هزار رزمنده در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حزب الله لبنان بیش از ۱۵ هزار رزمنده در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، اذعان این رسانه صهیونیستی به قدرت مقاومت اسلامی لبنان در حالی است که حزب الله اعلام کرد در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و جنایتی که روز گذشته این رژیم در ضاحیه جنوبی و جنوب لبنان مرتکب شد، بامداد امروز پنج شنبه شهرک صهیونیست‌نشین المناره را در شمال فلسطین اشغالی موشک‌باران کرده است.

در تازه ترین موج حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، منطقه ای مسکونی در شهرک الزراریه در حومه صیدا در جنوب لبنان، هدف حمله قرار گرفت و گزارش ها از شهادت چند تن حکایت دارد.

شهرک العباسیه در جنوب لبنان هم هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت و برخی خبرها حاکی از شهادت دست‌کم ۱۰ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان است.

کد مطلب 6795975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها