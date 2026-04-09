به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال عربستان با هدایت هروه رنار در دو بازی اخیر تدارکاتی خود نتوانسته نتایج قابل قبولی کسب کند و در فاصله کمتر از سه ماه تا آغاز جام جهانی، مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور به دنبال تغییر سرمربی تیم خود هستند. در این بین به صورت مخفیانه مذاکراتی را به برخی از چهره های سرشناس دنیای فوتبال داشته اند.

در همین رابطه سلطان العتیبی یکی از فعالان رسانه نزدیک به فدراسیون فوتبال عربستان خبر داد که ژاوی هرناندز هافبک و سرمربی سابق بارسلونا که سابقه کار در کشورهای حوزه خلیج فارس را دارد، پیشنهاد هدایت تیم ملی عربستان را رد کرده است.

همچنین هروه رنار یکی از گزینه های جدی برای هدایت تیم ملی غنا هم به شمار می رود اما روزنامه الریاضیه چند وقت پیش به طور رسمی از ادامه همکاری سعودی‌ها با این مربی خبر داده بود.

لازم به ذکر است که عربستان در گروه H جام جهانی با تیم های ملی اسپانیا، کیم ورد و اروگوئه هم گروه است.