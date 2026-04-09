  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

آوینی نشان داد که چگونه از دل رنج و مقاومت اثری ماندگار خلق می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله یاری فومنی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید سید مرتضی آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی متنی را منتشر کرد.

در متن منتشر شده از سوی محمد اله یاری آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

بیستم فروردین ‌ماه، روز هنر انقلاب اسلامی، یادآور نام و خاطره شهید سید مرتضی آوینی است؛ هنرمندی متعهد که هنر را به میدان روایت حقیقت آورد و خود در مسیر ثبت آن، به حقیقت پیوست. هنر انقلاب اسلامی، همواره فراتر از زیبایی، جلوه‌ای از ایمان، تعهد و روایت ایستادگی مردمانی بوده است که در بزنگاه‌های تاریخ، رشادت را معنا کرده‌اند.

آوینی با نگاهی عارفانه نشان داد که چگونه می‌توان از دل رنج و مقاومت، اثری ماندگار خلق کرد.

امروز نیز در امتداد همان مسیر، حوادث تلخ و سرنوشت‌ساز زمانه ما، از جنگ‌ها تا شهادت رهبر و جمعی از مردم و فرماندهان، ضرورت روایت هنرمندانه را دوچندان کرده است؛ روایتی که باید از سطح خبر فراتر رفته و به عمق احساس و ادراک مخاطب برسد.

هنر در چنین شرایطی، نه تماشاگر، بلکه شاهدی مسئول است؛ شاهدی که باید حقیقت را ببیند و آن را به زبان ماندگار هنر بازآفرینی کند.

بنیاد رودکی نیز خود را متعهد به این مسیر دانسته و در تلاش است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، پژواک این ایثار و همبستگی را ماندگار سازد. بیستم فروردین یادآور این حقیقت است که راه آوینی، همچنان جاری و زنده است؛ مسیری که در آن، هر هنرمند می‌تواند راوی نور و هر اثر، سندی از ایستادگی باشد.

این روز را گرامی می‌داریم و با ادای احترام به مقام شهیدان، بر تداوم روایت حقیقت تأکید می‌کنیم.»

کد مطلب 6796066

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها