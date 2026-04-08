اجرای ۲۰ نمایش در هفته هنر انقلاب؛ تولید تئاتر کوتاه در دستور کار است

امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری درباره برنامههای نمایشی این مرکز در هفته هنر انقلاب اسلامی، به خبرنگار مهر گفت: اجرای مجموعه نمایشهای «پشت و میدان» را به همت انوش معظمی که بر اساس اسطورههای کهن ایرانزمین نوشته و گردآوری شده است، در استانهای مختلف کشور فعال کردیم. این متون به همراه لباسهای طراحیشده و همچنین آهنگسازی انجامشده در اختیار گروههای تئاتر استانهای مختلف قرار میگیرد.
وی ادامه داد: قرار است استان گیلان توسط بهمن صادقحسنی و شهر مشهد توسط محمد جهانپا به عنوان اولین استان و شهر برای شروع این اجراها باشند. آمادگی حمایت برای اجرای این آثار در استانهای مختلف وجود دارد.
شفیعی یادآور شد: درخواستهای مکرری از مراکز فرهنگی و هنری مختلف برای اجرای آثار مرکز هنرهای نمایشی سوره ارائه میشود. به همین منظور سایت «آرت فست» را طراحی کردیم تا در آنجا درخواستها ثبت و امکانات فنی مراکز بارگذاری شود. پس از ثبت این اطلاعات و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به اعزام گروهها به آن مراکز و اجرای رایگان در محلههای مدنظر اقدام میکنیم.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره درباره دیگر برنامههای این مرکز، توضیح داد: ابوالفضل همراه مجموعه نمایشهایی کوتاه با موضوع افرادی که در این روزها در شهرهای مختلف جانفشانی میکنند، نوشته است که از هفته آینده اجرای این آثار در تهران آغاز و همزمان در اختیار گروههای مختلف برای اجرا در استانها قرار میگیرد.
وی اظهار کرد: تولید نمایشهای کوتاه را در دستور کار قرار دادهایم و این آثار در اختیار گروههای تئاتر در استانهای مختلف قرار میگیرند تا آنها را اجرا کنند.
شفیعی در پایان تأکید کرد: همچنین همزمان با ایام اربعین شهادت حضرت آیتالله خامنهای و هفته هنر انقلاب اسلامی، اجرای ۲۰ نمایش را از ۲۰ تا ۲۷ فروردین در ۱۰ نقطه و مکان از شهر تهران تدارک دیدهایم.
