به گزارش خبرنگار مهر، هنر در نگاه سنتی و پیش از انقلاب اسلامی، غالباً در دو طیف «هنر برای هنر» با رویکردی انتزاعی و بریده از جامعه، یا «هنر در خدمت دربار و فرهنگ غربی» تعریف میشد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، تحولی بنیادین در ماهیت و غایت هنر رخ داد. هنر انقلاب، نه یک سبک گذرا، بلکه یک نظام زیباییشناختی جدید است که بر پایه پیوند میان «تعهد اجتماعی» و «معنویت دینی» بنا شده است. این هنر تلاش میکند تا میان فرم و محتوا آشتی برقرار کرده و رسالت خود را در ابلاغ پیامهای انسانی و الهی جستجو کند.
در اندیشه رهبران انقلاب، هنر یک ابزار تفننی نیست، بلکه «دمیدن روح تعهد در کالبد انسانها»ست. جایگاه هنر در این گفتمان، جایگاهی راهبردی است؛ چرا که هیچ فکری تا با هنر آمیخته نشود، در تاریخ ماندگار نخواهد شد. هنر انقلاب اسلامی از همان روزهای نخست در مساجد و در متن تظاهرات مردمی متولد شد؛ از شعارنویسیها و سرودهای انقلابی گرفته تا پوسترهایی که مفاهیم ایثار و شهادت را ترسیم میکردند. این هنر، هنری است که «درد» دارد و نسبت به سرنوشت مستضعفان عالم بیتفاوت نیست. در واقع، هنر در این جایگاه، زبان گویای ارزشهایی است که انقلاب اسلامی به دنبال تحقق آنهاست: عدالت، معنویت، آزادی از استبداد و نفی استکبار.
ابعاد هنری و موضوعی هنر انقلاب
ابعاد هنر انقلاب را میتوان در چند لایه بررسی کرد. در لایه نخست، بعد محتوایی قرار دارد که بر مفاهیمی چون توحید، انتظار، جهاد و شهادت استوار است. در لایه دوم، بعد مردمی بودن مطرح است. هنر انقلاب از گالریهای اشرافی به دل کوچه و خیابان آمد. سینمای انقلاب با آثاری که به واقعیتهای زندگی مردم و جبههها میپرداخت، تشخص یافت. لایه سوم، بعد استکبارستیزی است؛ هنر انقلاب مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به نمادی برای بیداری اسلامی و مقاومت در برابر هجمههای فرهنگی غرب تبدیل شد. این هنر مدعی است که میتواند تمدنساز باشد و الگوهای جدیدی از زیباییشناسی را ارائه دهد که در آن، زیبایی ظاهری فدای حقیقت نشود، بلکه آینهای برای انعکاس آن باشد.
از دیپلماسی فرهنگی تا تمدنسازی
انقلاب اسلامی با خود فرصتهای بینظیری برای رشد هنر به ارمغان آورد. بزرگترین فرصت، ایجاد خودباوری در هنرمندان بود تا از تقلید کورکورانه از متدهای غربی دست بردارند و به سراغ ریشههای بومی و دینی خود بروند. امروزه، هنر انقلاب اسلامی ظرفیت بالایی در حوزه «دیپلماسی فرهنگی» دارد. مفاهیمی چون مقاومت و عدالتخواهی، زبان مشترک بسیاری از ملتهای آزاده است و هنر میتواند این پیام را بدون نیاز به ترجمههای پیچیده منتقل کند. همچنین، ظهور نسلهای جدیدی از هنرمندان متعهد که هم به تکنیکهای روز مسلط هستند و هم به مبانی دینی وفادار، فرصتی است تا سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی ایران به جایگاه تمدنی خود بازگردند.
با وجود تمام دستاوردها، مسیر هنر انقلاب با چالشهای جدی روبروست که غفلت از آنها میتواند منجر به درخودماندگی یا انحراف شود.یکی از بزرگترین آسیبها، تقلیل مفاهیم عمیق انقلاب به شعارهای سطحی و کلیشهای است. اگر هنر نتواند محتوا را در فرمی قوی و هنرمندانه ارائه دهد، مخاطب را دلزده خواهد کرد. هنر متعهد باید پیش از هر چیز، «هنر» باشد.
گاهی ساختارهای خشک اداری و مدیرانی که درک عمیقی از ظرافتهای هنری ندارند، مانع از خلاقیت هنرمندان انقلابی میشوند. هنر نیاز به سعه صدر و فضای باز برای تجربه کردن دارد.
در دنیای امروز که رسانههای جهانی به دنبال یکسانسازی فرهنگی هستند، هنر انقلاب با چالش جدی در حفظ هویت خود روبروست. تطمیع هنرمندان یا بایکوت آثار انقلابی در جشنوارههای بینالمللی، بخشی از این فشار سیستماتیک است.علاوه بر آن هنوز در تبیین مبانی تئوریک «هنر اسلامی» با چالش مواجه هستیم. تکیه صرف بر تجربیات گذشته بدون بازتولید آنها برای نیازهای امروز، میتواند منجر به سکون شود.
هنر انقلاب اسلامی، مسیری طولانی را از شعارها و نقاشی های دیواری تا سینمای تمدنی طی کرده است. برای حفظ این جایگاه، ضروری است که هنرمندان این عرصه، میان «تکنیک» و «معنا» پیوندی ناگسستنی ایجاد کنند. فرصتهای جهانی شدنِ پیام انقلاب از طریق هنر فراهم است، مشروط بر اینکه از چالشهایی چون کلیشهسازی عبور کرده و به سمت تولید آثاری بروند که در عین پایبندی به اصول، از جذابیتهای بصری و ساختاری بالایی برخوردار باشند. هنر انقلاب باید بتواند آینده را ترسیم کند و نه فقط به بازخوانی گذشته بپردازد؛ این هنر باید پیشران حرکت به سوی تمدن نوین باشد.
