نامی: تثبیت حاکمیت ایران بر گلوگاه‌ انرژی میراث مجاهدت‌ شهیدموسوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن نامی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت اربعین شهادت امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی با اشاره به نقش بیبدیل رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح در طراحی عملیاتهای پیروزمندانه «جنگ رمضان»، دستاوردهایی نظیر نمایش اقتدار موشکی در قلب اراضی اشغالی و درهمشکستن هیمنه استکبار جهانی را ثمره خون مطهر شهدای راه قدس دانست و بر تداوم این مسیر تا اهتزاز پرچم حق بر فراز قدس شریف تاکید کرد.
متن اطلاعیه به شرح ذ یل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ...»
اربعین شهادت جانسوز رفیق دیرین و فرمانده ولایتمدار، *امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی*، رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح، در حالی فرا میرسد که عطر پیروزیِ چهل روز مقاومت جانانه ملت ایران، فضای میهن را عطرآگین کرده است.
امیر موسوی، نه تنها یک فرمانده ارشد، بلکه نماد «انضباط معنوی» و «اقتدار بیصدا» در بدنه نیروهای مسلح بود. او که در حساسترین برهه از تاریخ معاصر و در میانه *«جنگ تحمیلی دوم و سوم»*، سکان هدایت ستاد کل را بر عهده داشت، با ایمان راسخ و نگاهی راهبردی، نقشی بیبدیل در طراحی عملیاتهای پیروزمندانه و در هم شکستن هیمنه استکبار جهانی ایفا کرد. شهادت مظلومانه ایشان در کنار رهبر عظیمالشأن انقلاب، مُهری بر تداوم پیوند ناگسستنی ارتش، سپاه و ملت در سایه ولایت بود.
امروز در چهلمین روز عروج آن عزیز، جهان شاهد است که خون مطهر این شهید والامقام و دیگر شهدای راه قدس، چگونه به ثمر نشسته است؛ تحمیل آتشبس به دشمن متجاوز، تثبیت حاکمیت مطلق ایران بر گلوگاههای انرژی جهان و نمایش اقتدار موشکی در قلب اراضی اشغالی، همگی میراث مجاهدتهای مخلصانه آن فرمانده خستگیناپذیر است.
اینجانب به عنوان همرزم و سرباز کوچک این آب و خاک، ضمن عرض تسلیت مجدد اربعین شهادت این امیر سرافراز به محضر حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظلهالعالی) و خانواده بزرگ نیروهای مسلح، رجاء واثق دارم که راه روشن او در مسیر «فتح قلههای اقتدار» و «نابودی جبهه کفر»، توسط جوانان غیور و جانبرکف این سرزمین با شدتی مضاعف ادامه خواهد یافت.
ایرانِ مقتدر، امروز بیش از هر زمان دیگری وامدار خون صیادها و موسویهاست؛ عهد میبندیم که تا اهتزاز پرچم حق بر فراز قدس شریف و تحقق کامل اهداف راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی، لحظهای از پای ننشینیم.
سرباز ولایت و جانفدای مردم رشید ایران
محمدحسن نامی
