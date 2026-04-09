حجتالاسلام محسن ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای گمنام، خصوصاً امام شهیدمان قائد امت اسلام حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، بر تداوم راه امام شهید و شهدا تأکید کرد و اظهار داشت: در جنگ سوم، بخش عظیمی از این عظمتی را که در جهان احراز کردیم مدیون حضور گسترده مردم در کف خیابان هستیم.
امام جمعه بهاباد در خصوص توافق آتشبس و پذیرش پیشنهاد ایران توسط آمریکا گفت: برخی شبهات و مطالب منتشرشده در فضای عمومی با هدف ایجاد خلل در انسجام داخلی مطرح شده و نباید به آنها توجه کرد. آنچه کشور را در چهل روز گذشته به وضعیت کنونی و طرح دهبندی رسانده، هماهنگی میان مسئولان و همراهی مردم بوده است.
وی با اشاره به سابقه رفتار طرفهای خارجی در توافقها خاطرنشان کرد و گفت: موضوع ضمانتها به شکل سند بینالمللی الزامآور در طرح جدید تعریف شده است.
وی گفت: بیاعتمادی نسبت به عملکرد گذشته برخی کشورها وجود دارد، اما سازوکارهای تصمیمگیری داخلی بر پایه چارچوبهای قانونی انجام میشود.
امام جمعه بهاباد ادامه داد: ملت ایران در مسیر ظهور قرار دارد تا دنیا برای فرج امام زمان (عج) آماده شود. تجمعات شبانه مردم در چهل شب اخیر، یک حرکت پیروزمندانه و آشکار در همین خط است تا در نهایت، جبهه حق بهعنوان طرف فاتح و پیروز از جنگ با استکبار خارج شود.
ابراهیمی بیان کرد: در حالی که کشور در شرایط حساس و چالشی قرار دارد، انسجام ملی به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت بحرانها و مقابله با تهدیدات خارجی اهمیت دارد. طی چهل روز گذشته، ملت و مسئولین با یکدیگر همکاری کردهاند تا تحت رهبری مقام معظم رهبری، راهی مؤثر برای عبور از این بحران پیدا کنند.
وی با بیان اینکه شبهات و ناپایداریهایی که در این مدت مطرح شده، در واقع تلاشی برای مختلکردن این انسجام است افزود: شبهات و ناپایداریهایی که در این مدت مطرح شده، در واقع تلاشی برای مختلکردن این انسجام است. در این راستا، شورای عالی امنیت ملی با توجه به مصلحت کشور، تصمیمات کلیدی اتخاذ کرده است که باید به آنها توجه شود. بررسی تاریخ نشان میدهد که آمریکا به تعهداتش در گذشته پایبند نبوده و این مسئله، دلیل عدم اعتماد ما به آن کشور است.
امام جمعه بهاباد با بیان اینکه اعتمادی به دشمن نمیتوان کرد و دشمن همیشه بیاعتمادی خود را ثابت کرده است افزود: در نتیجه آتشبس، اعتبار آمریکا خدشهدار شده و این کشور در عرصه بینالمللی با شکست مواجه شد.
ابراهیمی حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف را عامل اصلی ناامیدی دشمنان دانست و تصریح کرد: حضور حماسی و باشکوه مردم در تجمعات در این چند شب گذشته، دشمن را زمینگیر و ناامید و حجت را بر همه تمام کرد؛ رزمندگان با این حضور قوت بازو یافتند و از این پس دشمن نفس راحتی نخواهد کشید.
امام جمعه بهاباد با تأکید بر اینکه ملت ایران ثابت کردهاند با امید و ایمان در مقابل توطئههای دشمنان ایستادگی میکنند و در تاریخ سربلند است اظهار داشت: ملت ایران قدرتمندانهتر از همیشه در برابر دشمنان ایستاده است.
وی با تأکید بر اینکه خون شهدا بیپاسخ نخواهد ماند، خاطرنشان کرد: قطعاً هر خونی، خونبهایی دارد و دشمنان باید تاوان خون شهدا را بپردازند؛ هیچگونه تعرضی بیپاسخ نخواهد ماند.
امام جمعه بهاباد در پایان به شکست مفتضحانه دشمن آمریکایی و صهیونی در حمله تجاوزکارانه به کشور عزیزمان ایران اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران از سوی ملت و نیروهای مسلح، بزرگترین شکست تاریخ را به این دشمنان تحمیل کرده است.
وی در پایان از عموم مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه درخواست نمود تا در مراسمات اربعین رهبر شهید انقلاب حضوری چشمگیر داشته باشند.
