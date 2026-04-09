به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در متن پیام پیرحسین کولیوند آمده است: برادران و خواهران گرانقدر، همکاران شریف، امدادگران، نجاتگران، داوطلبان فداکار و خیرین نیک‌اندیش

در روزهای سخت و سرنوشت‌ساز این آزمون بزرگ، شما همچون کوه استوار ایستادید و همچون نسیمی از رحمت و آرامش، مرهمی‌بر زخم‌های عمیق وطن شدید. در میانه‌ آتش و اضطراب، شما پیام‌آور امید بودید؛ دست‌های مهربانتان پناه بی‌پناهان و نگاه‌های پر صلابتتان مایه دلگرمی مردمی‌شد که به غیرت و انسانیت شما دل بسته بودند.

اینجانب، به عنوان خادمی‌کوچک در کنار شما، از نزدیک شاهد رشادت‌ها، مردانگی‌ها، صبر، ایثار و فداکاری‌های بی‌بدیل شما عزیزان بوده‌ام. لحظه‌ لحظه‌ حضور شما در صحنه‌های دشوار، جلوه‌ای از ایمان، تعهد و عشق به مردم و میهن را به نمایش گذاشت؛ صحنه‌هایی که هرگز از حافظه تاریخ این سرزمین پاک نخواهد شد. همچنین الطاف و عنایات مردم عزیزمان، که برخاسته از رضایت قلبی آنان نسبت به عملکرد شما بود، از نزدیک لمس شد. دعای خیر مادران، لبخند آرام کودکان و نگاه‌های سرشار از قدردانی مردم، گواهی روشن بر عظمت کار شما است؛ و چه پاداشی بالاتر از رضایت دل‌های پاک و دعای خیر هموطنان.

و ما نیز به تأسی از پیشوایان راستین دین‌مان، آنان که در سخت‌ترین آزمون‌های الهی سرافراز بیرون آمدند. چون حضرت ابراهیم علیه‌السلام که در اوج سختی‌ها، دل به رضای الهی سپرد و از عزیزترین دارایی خویش گذشت، و ائمه اطهار علیهم‌السلام که با صبر، ایثار و فداکاری، راه حقیقت را برای همیشه روشن نگاه داشتند. در این میدان آزمون، هر آنچه در توان داشتیم، بی‌هیچ چشم داشتی، در طبق اخلاص نهادیم.

این روزها، جلوه‌گاه ایمان و اخلاص شما بود؛ آنجا که خستگی معنا نداشت و دل‌ها فقط برای رضای خدا می‌تپید. امید آن داریم که این تلاش‌های خالصانه، مورد قبول درگاه الهی و تأیید فرمانده اصلی این میدان، حضرت حجت (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) قرار گیرد؛ آن ناظری که شاهد نیت‌ها و مجاهدت‌های بی‌ادعای شماست.

ما آموخته‌ایم از رهبر شهیدمان که در سخت‌ترین لحظات نیز به وعده‌های الهی امیدوار باشیم؛ که خداوند خود فرموده است:«إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» اگر خدا را یاری کنید، خدا نیز شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌سازد.

این ایمان، چراغ راه ما در تاریک‌ترین شب‌ها بوده و خواهد بود.

اکنون که در زمان آتش‌بس، فرصتی برای ترمیم، بازنگری و آمادگی دوباره فراهم آمده است، وظیفه داریم با نگاهی دقیق و آینده‌نگر، بر پایه نقاط قوت و با شناخت ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها، برای فردایی مقتدرتر و آماده‌تر برنامه‌ریزی کنیم. بی‌تردید، سرمایه‌ اصلی ما شما هستید؛ دل‌هایی که برای خدمت می‌تپد و اراده‌هایی که در سخت‌ترین شرایط خم نمی‌شود. آری، ما با اتکال به خداوند متعال، با تکیه بر ایمان، وحدت و غیرت شما عزیزان، خود را پیروز این میدان می‌دانیم؛ پیروزی‌ای که در دل‌ها آغاز شده و به فضل الهی در صحنه نیز متجلی خواهد شد، ان‌شاءالله.