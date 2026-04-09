کشاورزان استان بوشهر مراقب آفت زنجرک خرما باشند

مرتضی بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط دمایی و رطوبتی استان در نیمه اول فروردین و بارندگی های موثر و مستمر هفته های اخیر و به دنبال آن کاهش نسبی دما و همچنین احتمال ابرناکی و بارش باران در روزهای آینده شرایط برای فعالیت زنجرک خرما در کانون های آلوده سال های قبل فراهم خواهد شد و احتمال تشدید فعالیت در اردیبهشت و خرداد سال جاری بالا خواهد بود.

وی اضافه کرد: نخلستان های متراکم و همجوار با رودخانه ها، نخلستان های جوان و دارای پاجوش، نخلستان هایی که علف های هرز در آنها کنترل نشده، نخلستان های هم جوار کوه که کمتر بادگیر بوده و رطوبت هوا در آنها تجمع می یابد و نخلستان هایی که با چشمه آبیاری می شوند و دفعات آبیاری آنها بیشتر است و بخصوص کانون های آلوده سال های قبل بیشتر در معرض فعالیت و خسارت این آفت هستند.

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: این آفت با تغذیه از شیره برگ و میوه و ترشح عسلک، می تواند باعث بروز خسارت کمی و کیفی قابل توجهی شده و نقش زیادی در کاهش تولید و کاهش بازارپسندی محصول دارد.

وی تاکید کرد: لازم است کارشناسان با حضور مستمر و دائم در عرصه، هرگونه افزایش جمعیت و نیاز به مبارزه شیمیایی را به باغداران اطلاع رسانی نمایند. در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی باید از سموم توصیه شده سازمان حفظ نباتات طبق دستورالعمل ارسال شده استفاده شود.

بحرانی خاطرنشان کرد: دستگاه های مناسب برای کنترل این آفت سمپاش های پشت تراکتوری فشار قوی به همراه شیلنگ و لانس و یا سمپاش های توربو می باشد.