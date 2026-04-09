به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی ظهر پنجشنبه در نشست کمیسیون کشاورزی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات تخصصی این حوزه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری و با وجود شرایط خاص، چندین جلسه تخصصی در حوزه کشاورزی برگزار شده که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در سطح استان است.

وی با بیان اینکه چنین سطحی از پیگیری در کشور کم‌سابقه است، افزود: برگزاری مستمر جلسات کمیسیون کشاورزی با حضور مسئولان و نمایندگان بخش خصوصی، حاصل هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نشان‌دهنده عزم جدی برای حل مشکلات این حوزه است.

یوسفی با انتقاد از کم‌توجهی گذشته به بخش کشاورزی اظهار کرد: این بخش سال‌ها با مشکلات متعدد مواجه بود و صدای رسایی برای طرح مطالبات خود نداشت، اما امروز شاهد هستیم که پیگیری‌ها به‌صورت جدی در حال انجام است و مطالبات کشاورزان در سطوح مختلف دنبال می‌شود.

وی از همراهی مسئولان استانی و ملی در این مسیر قدردانی کرد و گفت: تعامل میان قوای مختلف و بخش خصوصی تقویت شده و این موضوع باعث شده روند رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان سرعت بگیرد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با اشاره به اهمیت زمان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های گذشته، تأخیر در صدور مجوزها به‌ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی بود که بعضاً موجب از دست رفتن فرصت‌ها می‌شد، اما اکنون تلاش بر این است که تصمیمات پیش از فصل برداشت اتخاذ شود.

وی به پیگیری موضوعاتی نظیر صادرات سیب‌زمینی و تعیین تکلیف قیمت محصولات اشاره کرد و افزود: مکاتبات و رایزنی‌های متعددی با دستگاه‌های ملی برای تسریع در این فرآیندها انجام شده تا منافع تولیدکنندگان حفظ شود.

یوسفی همچنین بر لزوم واقعی‌سازی قیمت‌ها بر اساس کیفیت محصولات تأکید کرد و گفت: یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی، قیمت‌گذاری عادلانه گندم بر مبنای کیفیت است تا تولیدکنندگان به سمت ارتقای کیفیت محصولات سوق داده شوند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت مستمر اتاق بازرگانی در شرایط اخیر اظهار کرد: از ابتدای بروز شرایط خاص، فعالان بخش خصوصی به‌صورت میدانی در صحنه حضور داشتند و تلاش کردند هیچ‌یک از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با مشکل جدی مواجه نشوند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با ابراز امیدواری نسبت به سال زراعی پیش‌رو گفت: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و پیگیری‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود امسال شاهد تولید محصولات باکیفیت و بهبود وضعیت کشاورزان استان باشیم.