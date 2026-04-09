امانزاده: آزادسازی ارز فرصتی برای تقویت کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغفور امانزاده ظهر پنجشنبه در جلسه کمیسیون کشاورزی گلستان ضمن تبریک سال نو و تسلیت چهلم «رهبر شهید» و شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: بارندگیهای اخیر رحمت الهی و نویدبخش سالی پربرکت برای کشاورزان است و میتواند بخشی از خسارتهای گذشته را جبران کند.
وی با اشاره به شرایط کشور و تحولات منطقهای افزود: مقاومت مردم و همراهی دیپلماسی کشور، زمینهساز یک پیروزی بزرگ خواهد شد که دستاوردهای مهمی برای ملت ایران بهویژه در حوزههای اقتصادی، کشاورزی و صادرات به همراه دارد و موجب ارتقای جایگاه کشور در عرصه بینالمللی میشود.
امانزاده با اشاره به سیاست آزادسازی ارز اظهار کرد: اگرچه این اقدام با انتقاداتی همراه بود، اما اکنون باید آن را به یک فرصت تبدیل کنیم و با برنامهریزی مناسب، از بازگشت به عقب پرهیز کرده و مسیر پیشرفت را ادامه دهیم. این تصمیم میتواند در نهایت به نفع کشاورزان، بهویژه گندمکاران، تمام شود.
وی با بیان اینکه در گذشته بخشی از یارانهها عملاً توسط کشاورزان تأمین میشد، ادامه داد: واقعی شدن قیمتها میتواند به بهبود وضعیت تولیدکنندگان کمک کند، هرچند در برخی بخشها مانند دامداری هنوز چالشهایی وجود دارد که نیازمند اصلاح تدریجی است.
نماینده گرگان و آققلا همچنین از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی در ایام اخیر قدردانی کرد و گفت: با وجود نگرانیهای قبلی درباره ماه رمضان و نوروز، مدیریت بازار قابل قبول بود و حتی منتقدان نیز به این موضوع اذعان کردند.
وی با اشاره به اقدامات مجلس در حمایت از کشاورزان افزود: در بودجه سال جاری، اعتبارات خرید گندم افزایش یافته و تلاش شده پرداخت مطالبات کشاورزان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا مشکلات سالهای گذشته تکرار نشود.
امانزاده بر ضرورت واقعیسازی قیمت گندم و توجه به کیفیت محصول تأکید کرد و گفت: استان گلستان از نظر کیفیت گندم در جایگاه بالایی قرار دارد و باید این مزیت در سیاستگذاریها لحاظ شود.
وی در ادامه به موضوع صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: در شرایط خاص، اولویت با تأمین امنیت غذایی کشور است، اما در صورت فراهم شدن شرایط، باید مسیر صادرات برای حمایت از تولیدکنندگان تسهیل شود.
نماینده گرگان و آققلا همچنین به بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: با اجرای برنامه هفتم، بیمه محصولات بهویژه برای گندمکاران اجباری شده و این موضوع میتواند بخشی از خسارتهای احتمالی کشاورزان را جبران کند.
وی با تأکید بر حمایت همهجانبه از کشاورزان خاطرنشان کرد: مجلس در کنار دولت تلاش میکند با تقویت زیرساختها و حمایتهای مالی، شرایط بهتری برای تولیدکنندگان فراهم شود تا این قشر بتواند با عبور از مشکلات، نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور ایفا کند.
