  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

همراه با جامعه ورزش؛

حضور وزیر ورزش در مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب

احمد دنیامالی وزیر ورزش همراه با برخی دیگر از مدیران ورزش در مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عروج ملکوتی قائد عظیم‌الشأن امت اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای، امروز (پنجشنبه ۲۰ فروردین) وارد چهلمین روز شد.

به همین مناسبت، مراسم اربعین این رهبر فرزانه، همزمان در سراسر کشور برگزار شد. در این مراسم اعضای خانواده بزرگ ورزش در استان های مختلف نیز حضور پررنگی داشتند و اینگونه یاد و خاطره رهبر شهیدشان را گرامی داشتند.

در مراسمی که به همین مناسبت در تهران برگزار شد، احمد دنیامالی وزیر ورزش نیز حضور داشت.

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم در این مراسم حاضر شدند.

حضور وزیر ورزش در مراسم اربعین شهادت رهبر انقلاب

کد مطلب 6796325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها