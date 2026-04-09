حضور وزیر ورزش در مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، عروج ملکوتی قائد عظیم‌الشأن امت اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای، امروز (پنجشنبه ۲۰ فروردین) وارد چهلمین روز شد.

به همین مناسبت، مراسم اربعین این رهبر فرزانه، همزمان در سراسر کشور برگزار شد. در این مراسم اعضای خانواده بزرگ ورزش در استان های مختلف نیز حضور پررنگی داشتند و اینگونه یاد و خاطره رهبر شهیدشان را گرامی داشتند.

در مراسمی که به همین مناسبت در تهران برگزار شد، احمد دنیامالی وزیر ورزش نیز حضور داشت.

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم در این مراسم حاضر شدند.