به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اربعین قائد عظیم‌الشأن امت اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای، امروز (پنجشنبه ۲۰ فروردین) به صورت همزمان در سراسر کشور با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد.

خانواده بزرگ ورزش در استان های مختلف هم همچون همیشه، با مشارکت در برگزاری این مراسم یاد و خاطره رهبر شهیدشان را گرامی داشتند کمااینکه احمد دنیامالی وزیر ورزش همراه با سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم در مراسم برگزار شده در تهران حاضر شدند.

امروز همچنین فدراسیون های ورزشی در اقدامی هماهنگ و با انتشار استوری های مشابه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، نسبت به مقام ایشان ادای احترام کردند.

«ایستاده در وطن» جمله ای کوتاه اما پُرمعنا است که در وصف قائد عظیم‌الشأن امت اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای در این استوری ها استفاده شده است.

شمشیربازی، بوکس، ورزش های آبی، بدنسازی و پرورش اندام، ژیمناستیک، پزشکی ورزشی، اسکی و ورزش های زمستانی، هاکی، هندبال، جانبازان و توان یابان، کاراته، اسکیت، پارادوومیدانی، وزنه برداری، بولینگ و بیلیارد، بسکتبال، نجات غریق و غواصی و ... از جمله فدراسیون هایی هستند در این کار گروهی شرکت داشتند.