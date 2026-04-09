به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی افزود: از ابتدای جنگ رمضان و با اشراف اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، تاکنون تعداد سه هزار و ۱۹۶ سارق مرتکب به انواع جرم سرقت، از جمله ۲۸ سارق مسلح دستگیر شدند که مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه نیز از این آنان کشف و ضبط گردیده است.

وی گفت: با توجه به سیاست های سازمانی در خصوص نحوه برخورد با سارقان در شرایط جنگی، تعداد ۴۷ نفر از سارقان که با سلاح سرد در مقابل پلیس مقاومت می کردند با ضرب شصت و تیر پلیس زمینگیر شدند.

سخنگوی پلیس به کشف تعداد ۹۵۸ دستگاه وسایل نقلیه سرقتی توسط گشت های پلیس آگاهی در این ایام نیز اشاره کرد و افزود: هم اکنون بیش از ۹۰۰ گشت ویژه خودرویی و موتوری پلیس آگاهی، با هدف پیشگیری از وقوع جرم سرقت در سراسر کشور فعال است.

گفت: کشف علمی جرائم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان بوده و به مردم اطمینان می دهیم که پلیس به منظور تامین امنیت، به صورت شبانه روزی در حال انجام وظیفه است.