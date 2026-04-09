  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

زمین‌گیر شدن ۴۷ سارق حرفه‌ای با شلیک پلیس

سخنگوی پلیس گفت: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، سه هزار و ۱۹۶ سارق مرتکب به انواع جرم سرقت از جمله ۲۸ سارق مسلح، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی افزود: از ابتدای جنگ رمضان و با اشراف اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، تاکنون تعداد سه هزار و ۱۹۶ سارق مرتکب به انواع جرم سرقت، از جمله ۲۸ سارق مسلح دستگیر شدند که مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه نیز از این آنان کشف و ضبط گردیده است.

وی گفت: با توجه به سیاست های سازمانی در خصوص نحوه برخورد با سارقان در شرایط جنگی، تعداد ۴۷ نفر از سارقان که با سلاح سرد در مقابل پلیس مقاومت می کردند با ضرب شصت و تیر پلیس زمینگیر شدند.

سخنگوی پلیس به کشف تعداد ۹۵۸ دستگاه وسایل نقلیه سرقتی توسط گشت های پلیس آگاهی در این ایام نیز اشاره کرد و افزود: هم اکنون بیش از ۹۰۰ گشت ویژه خودرویی و موتوری پلیس آگاهی، با هدف پیشگیری از وقوع جرم سرقت در سراسر کشور فعال است.

وی ضمن اشاره به کشف تعداد ۹۵۸ دستگاه انواع وسایل نقلیه مسروقه، گفت: کشف علمی جرائم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان بوده و به مردم اطمینان می دهیم که پلیس به منظور تامین امنیت، به صورت شبانه روزی در حال انجام وظیفه است.

کد مطلب 6796409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بهشون رحم نکنید در این شرایط اموال مردم سرقت می کنند شریک جنایات آمریکا و صهیونیزم هستند

