ثبت تصاویر ۵ قلوزایی حیات وحش در پارک ملی دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب از امید به حیات در پارک ملی و ذخیره زیست کره دنا خبر داد و گفت: همزمان با آخرین دهه از فروردین ماه ۴۰۵ ، محیطبانان یگان حفاظت دنا ، تصاویری از ۵ قلو زایی گراز در ذخیره گاه زیست‌کره دنا به ثبت رساندند.

وی زاد و ولد در حیات وحش را از نشانه های پویایی منطقه عنوان کرد، اظهار کرد: ثبت تصاویر ۵ قلو زایی گراز در پارک ملی دنا ، نشان دهنده شرایط مطلوب ذخیره گاست .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به اهمیت گراز برای طبیعت اشاره کرد و گفت : در تعابیر حیات وحش ، از گراز به عنوان باغبان طبیعت نام برده شده و این گونه نقش بسزایی در پویایی مراتع ، درخت و درختچه ها دارد ، ضمن آنکه در زمستان و در هنگام بارش های سنگین برف ، در کمک به تغذیه سایر گونه ها و پرندگان نقش بسزایی دارد .

وی به افزایش گشت های کنترلی محیطبانان در شرایط جنگ و تعطیلات نوروز خبر داد و گفت : محیطبانان با افزایش گشت های کنترلی خود در این ایام ، فرصت هر گونه سوء استفاده احتمالی را از متخلفین گرفته اند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، با جدیدت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت .