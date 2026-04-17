آغاز سرشماری حیات وحش از فردا در پارک ملی دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب اظهار کرد: از فردا شنبه، ۱۰۰ نفر کارشناس و محیطبان در قالب ۳۰ گروه طی ۲ روز گونه های حیات وحش مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع پارک ملی و ذخیره گاه زیستکره دنا را شمارش می کنند.

وی افزود: هر ساله و به منظور اطلاع از وضعیت جمعیتی گونه‌های مهم حیات وحش ، روند افزایشی یا کاهشی جمعیت آنها، کار شمارش حیات وحش در همه مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع محیط زیست استان در حوزه سردسیری و گرمسیری توسط کارشنان، محیطبانان، تشکل های مردمی انجام می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هدف از این سرشماری‌ را تخمین جمعیت کل و بز، نمایه هایی از حضور سایر گونه های شبگرد و نیز وضعیت پوشش گیاهی، آب و آبشخورهای منطقه عنوان کرد.

وی یادآور شد: در این سرشماری، سر گروه هر تیم، ملزم به پایش منطقه مشخص شده از همه جنبه ها است و پس از اتمام کار شمارش، گزارش به صورت کمی و کیفی بررسی و بر تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف هر منطقه برنامه ریزی می شود.

دیانتی نسب گفت: در این سرشماری مشاهدات سایر گونه‌ها از جمله گوشت‌خواران نیز در فرم‌های سرشماری ثبت می‌شود.

وی عنوان کرد: تشکل‌های زیست محیطی مردم نهاد و همیاران افتخاری، نیروهای این اداره کل را در این سرشماری همراهی خواهند کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: ذخیره‌گاه زیست کره دنا به‌عنوان دهمین ذخیره‌گاه زیست‌کره کشور متشکل از مناطق حفاظت شده، پارک ملی و شکار ممنوع است که در سال ۱۳۹۰ در شبکه جهانی ذخیره گاه‌ها ثبت شد.

وی گفت: در کهگیلویه و بویراحمد یک پارک ملی، هفت منطقه حفاظت شده، یک ذخیره‌گاه زیست‌کره و پنج منطقه شکار ممنوع با وسعت ۳۱۲ هزار و ۴۶۶ هکتار وجود دارد.

دیانتی نسب افزود: منطقه ۹۴ هزار هکتاری حفاظت شده دنا دارای ۳۲۴ گونه مهره دار، ۲۸ گونه پرنده شکاری، پلنگ ایرانی و خرس قهوه‌ای است.

وی گونه غالب منطقه حفاظت شده دنا کل و بز و همچنین پرندگان حمایت شده و پرندگان کمیابی نظیر کبک دری و هما را در خود جای داده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در مناطق حفاظت شده استان از ۲۴۰ پستانداران، بیش از ۲۰۰ گونه پرندگان، ۳۹ گونه خزندگان، ۹ گونه ماهیان و سه گونه دوزیستان در این استان زندگی می‌کنند.