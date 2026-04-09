جمع آوری ۲۲۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری عصر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۱۴ نفر سارق، ۱۸۰ نفر معتاد متجاهر، ۲۲۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۴۴ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

️این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۱۷ کیلو و ۴۷۲ گرم انواع موادمخدر و ۲هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۹ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف و تعداد ۷۰ دستگاه خودرو، ۱۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شدند.