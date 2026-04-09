۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

جمع آوری ۲۲۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

زاهدان - فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از جمع آوری ۲۲۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری عصر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۱۴ نفر سارق، ۱۸۰ نفر معتاد متجاهر، ۲۲۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۴۴ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

️این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۱۷ کیلو و ۴۷۲ گرم انواع موادمخدر و ۲هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۹ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف و تعداد ۷۰ دستگاه خودرو، ۱۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شدند.

    • IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      چرا هر روز بیشتر میشن

