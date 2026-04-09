مولوی عبدالصمد ساداتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتفاقات اخیر و حمله رژیم صهیونسیتی و آمریکا به ایران گفت: در تحلیل وضعیت ژئوپلیتیک و تقابلهای کنونی، میتوان دریافت که جهان اسلام با جریانی سازمانیافته از سوی دشمنان قسمخورده روبروست که در رأس آنها، رژیم صهیونیستی قرار دارد.
امام جمعه اهل سنت شهر سراوان افزود: بر اساس نصوص قرآن کریم، عداوت میان یهودیان و مسلمانان امری دیرینه و مستند است؛ بهگونهای که خداوند عزوجل در آیات متعدد، بر دشمنی این گروه با پیروان اسلام تأکید کرده است.
مولوی ساداتی بیان کرد: تاریخ نشان میدهد که توطئههای این جریان، از نخستین روزهای ظهور اسلام آغاز شده است. در دوران ابتدایی اسلام، برنامهریزیهای گستردهای در شبهجزیره عربستان صورت گرفت تا پیامبر اکرم (ص) را از مسیر رسالت بازداشته یا به قتل برسانند. این خصومت حتی پیش از بعثت و در دوران کودکی پیامبر نیز مشهود بود؛ بهطوری که دشمنان در پی شناسایی و خنثی کردن پیامبر آخرالزمان بودند.
وی گفت: گزارشهای تاریخی حاکی از آن است که آنها حتی با آگاهی از علائم خاصِ پیامبر در دوران کودکی، از شرارت و تلاش برای آسیب رساندن به ایشان دست نکشیدند.
امام جمعه اهل سنت شهرستان سراوان ادامه داد: این روند تقابل، پس از استقرار پیامبر در مدینه نیز تداوم یافت. تداوم فعالیتهای مخرب و توطئهجویانه این گروه در مدینه، منجر به اتخاذ تصمیمات قاطع از سوی پیامبر اسلام شد. ایشان با صدور دستور تاریخی خروج آل یهود، حکم به خروج این عناصر خبیث از شبهجزیره عربستان دادند؛ تصمیمی که بر اساس عدم صلاحیت و فقدان حق ماندن این گروه در سرزمینهای اسلامی اتخاذ شد.
وی در پایان گفت: در نهایت، باید تأکید کرد که این دشمنی، نه تنها یک ادعای سیاسی، بلکه حقیقتی است که در متون مقدس قرآنی نیز با صراحتی تمام، بر عداوت و خصومت میان این گروهها و مسلمانان تأکید شده است.
