برگزاری مراسم اربعین شهدای رمضان در ۷۰ نقطه سیستان و بلوچستان

حجتالاسلام علی خیور عصر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: برنامههای اربعین شهدا با محوریت بعثت مردمی که برگرفته از فرمایشات امام شهید است، در سطح استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و با این محوریت در حال اجرا میباشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به برگزاری برنامههای مردمی و پیادهرویهای شبانه، افزود: این برنامهها در راستای تقویت تجمعات مردمی برگزار میشود و در زاهدان حدود پنج نقطه و در سطح استان قریب به ۷۰ نقطه برای اجرای آنها در نظر گرفته شده است
وی تصریح کرد: مسیرهای پیادهروی با محوریت مساجد محلات طراحی شده و از جمله در خیابان دانشجو، محدوده میدان امام حسین (ع)، شهرک جهاد و زیباشهر این تجمعات شکل میگیرد و در سایر شهرستانها نیز برنامهریزی مشابهی انجام شده است.
وی با اشاره به برنامه ویژه روز جمعه خاطرنشان کرد: در مصلیهای نمازجمعه سراسر استان برنامههای خاصی پیشبینی شده که بهصورت هماهنگ کشوری اجرا خواهد شد و پس از اقامه نمازجمعه، مراسم عزاداری برگزار خواهد شد.
