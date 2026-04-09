۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

برگزاری مراسم اربعین شهدای رمضان در ۷۰ نقطه سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از آغاز برنامه‌های گسترده اربعین شهادت قائد امت و شهدای جنگ تحمیلی سوم در سراسر استان خبر داد.

حجت‌الاسلام علی خیور عصر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: برنامه‌های اربعین شهدا با محوریت بعثت مردمی که برگرفته از فرمایشات امام شهید است، در سطح استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و با این محوریت در حال اجرا می‌باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به برگزاری برنامه‌های مردمی و پیاده‌روی‌های شبانه، افزود: این برنامه‌ها در راستای تقویت تجمعات مردمی برگزار می‌شود و در زاهدان حدود پنج نقطه و در سطح استان قریب به ۷۰ نقطه برای اجرای آنها در نظر گرفته شده است

وی تصریح کرد: مسیرهای پیاده‌روی با محوریت مساجد محلات طراحی شده و از جمله در خیابان دانشجو، محدوده میدان امام حسین (ع)، شهرک جهاد و زیباشهر این تجمعات شکل می‌گیرد و در سایر شهرستان‌ها نیز برنامه‌ریزی مشابهی انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه ویژه روز جمعه خاطرنشان کرد: در مصلی‌های نمازجمعه سراسر استان برنامه‌های خاصی پیش‌بینی شده که به‌صورت هماهنگ کشوری اجرا خواهد شد و پس از اقامه نمازجمعه، مراسم عزاداری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6796513

    • IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      حضور مردم شاهکاره اما کاش هماهنگی ها بیشتر باشه

