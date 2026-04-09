از مدیریت هیجان تا بازسازی اعتماد و مرجعیت خبری 

به گزارشخبرنگار مهر، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه در تحلیلی راهبردی از وضعیت رسانهای کشور در جنگ و شرایط پساآتشبس، بر ضرورت بازتعریف نقش رسانهها، تداوم هوشیاری ملی و تقویت مرجعیت رسانههای داخلی تأکید کرد. اکبر نصراللهی با اشاره به نقش تعیینکننده رسانهها در جنگ آمریکایی صهیونی به «مهر» گفت: رسانهها صرفاً ابزار اطلاعرسانی نیستند، بلکه به بازیگران اصلی «نبرد شناختی» و «ادراکسازی» هستند.
او با تحلیل عملکرد رسانههای غربی افزود: در جنگ اخیر، رسانههای غربی عملاً بهعنوان قرارگاه و اتاق عملیات اصلی دشمن عمل کردند و با اجرای سه راهبرد «شوک ادراکی اولیه»، «گزینشگری و سانسور هدفمند» و «تطبیق تدریجی روایت با واقعیت میدان»، تلاش ناموفق کردند تصویر مطلوب خود را به افکار عمومی تحمیل کنند.
نصراللهی ادامه داد: در عین حال برخی رسانه نماهای فارسیزبان مثل ایران اینترنشنال نیز با تولید نفرت، تشویق به مداخله خارجی و حتی ارائه اطلاعات از زیر ساخت های کشور و اماکن حساس، بیش از گذشته در کنار متجاوزان به ایران ، ظاهر شده اند.
او در ارزیابی عملکرد رسانههای داخلی تصریح کرد: اگرچه رسانههای داخلی نسبت به گذشته فعالتر و همافزاتر عمل کردند و در تقویت انسجام ملی نقش مهمی داشتند، اما همچنان با چالشهایی مانند غلبه احساسات بر تحلیل، هیجانزدگی در پوشش اخبار و ضعف در بازسازی اعتماد عمومی بهویژه در میانجوانان مواجه هستند.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه با انتقاد از برخی رویکردهای رسانهای در شرایط جنگ گفت: پوشش هیجانی و بعضاً غیرحرفهای حضور مسئولان در شرایط جنگی و تهدیددشمن به ترور ، بدون توجه به ملاحظات امنیتی، میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد و حتی به ایجاد شوک اجتماعی و امیدآفرینی برای دشمن منجر شود.
نصراللهی همچنین با تشریح شرایط روانی جامعه در وضعیت پساآتشبس گفت: جامعه در حال حاضر با ترکیبی از شوک، نگرانی، ابهام و خشم مواجه است و اگر این وضعیت بهدرستی مدیریت نشود، میتواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود.
او گفت: در این شرایط، مداخله ارتباطی سریع، شفاف، صادقانه و اقناعی ضروری است و رسانهها باید همزمان واقعیتها را تبیین و هیجانات جامعه را مدیریت کنند.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه با بیان اینکه آتشبس به معنای پایان تقابل نیست، اظهار داشت: تجربه نشان داده است که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست و از آتشبس بهعنوان راهبرد دیگر برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکند؛ بنابراین نباید جامعه را به "پایانیافتگی کاذب" رساند.
او افزود: مردم در عین اعتماد به مسئولان و حمایت از تصمیمات آنان، نباید به آتشبس دلخوش باشند و نباید به دشمنان و وعدههای آنان اعتماد کنند؛ چراکه بیاعتباری این تعهدات بخشی از رفتار تثبیتشده آنان است.
نویسنده کتاب راهنمای پوشش خبری در ادامه با اشاره به نقش رسانهها درباره نحوه تبیین "روایت پیروزی ایران و ناکامی دشمن" افزود: "روایت پیروزی ایران و ناکامی دشمن " باید مبتنی بر مدل «هدف–عملکرد–نتیجه» باشد و شکاف میان اهداف اعلامیدشمن و نتایج واقعی میدان، بهصورت مستند و اقناعی برای افکار عمومی تبیین شود.
نصراللهی افزود: در سطح اهداف، آمریکا و رژیم صهیونیستیصراحتا و مکرر با اهدافی چون تغییر جمهوری اسلامی ، تجزیهایران ، نابودی توان دفاعی، جلوگیری از پیشرفت، خروج اورانیومغنیسازیشده، تسلط بر تنگه هرمز ، اشغال جزیره خارک و حتی نابودی تمدن ایران و بازگرداندن ایران به عصر حجر " وارد میدان شدهان.اما در سطح نتیجه دیدیم و دنیا هم دید که با وجود استفاده آمریکا و رژیم صهیونی از همه امکانات و پایگاههای نظامی و همراهی و مشارکت متحدان بین المللی و منطقه ای خود ، انسجام داخلی ایران حفظ و تقویت شد، توان بازدارندگی کشور تداوم یافت و اهداف کلیدی آنها حتی با ترور همزمان فرمانده کل قوا ، رییس کل ستاد مسلح ، فرماندهان سپاه و سایر مقامات ارشد کشوری و لشگری محقق نشده است و در نهایت، فعلا به پذیرش آتشبس و مذاکره تن دادند.بنابراین، روایتپیروزی باید بر «شکاف میان اهداف و نتایج» به صورت روایتیمستند، مقایسهای، مستمر و اقناعپذیر متمرکز باشد.
او گفت: رسانههای داخلی برای موفقیت در دوره پساآتش بس باید از هیجانمحوری به تحلیلمحوری حرکت کنند، مرجعیت کارشناسی را تقویت و با تولید روایتهای مستند، واقعبینانه و اقناعی، همزمان امید، هوشیاری و انسجام ملی را تقویت کنند.
