سید کمال خرازی به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران که چند روز پیش در حمله تروریستی دشمن آمریکایی-صهیونی مجروح شده بود، امشب به شهادت رسید.

همسر شهید خرازی هم در همان روز حمله دشمن به شهادت رسیده بود.