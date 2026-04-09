۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۸

سید کمال خرازی به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران که چند روز پیش در حمله تروریستی دشمن آمریکایی-صهیونی مجروح شده بود، امشب به شهادت رسید.

همسر شهید خرازی هم در همان روز حمله دشمن به شهادت رسیده بود.

    • حامد IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      چرا این همه شهید دادیم چرا اکثر مسئولین رده بالا به شهادت رسیدن ولی نتونستیم یکی ار کله گنده های آمریکا و اسرائیل رو بکشیم؟!؟!؟!؟
      • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
        اولا ایران بیشتر مسئولان دشمن رو کشته و اونا سانسور کردن البته بعضی موارد از دستشون در رفته ثانیا مقامات ایران در میدان هستند نه در پناهگاه
    • احمد IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      یادش گرامی
    • IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      پرودگارا تورابه ابروی خانم زینب کبری از ادامه غیبت اقا امام زمان گذشت کن وظهور اقا امام زمان محقق کن پرودگارا اسراییل وامریکا تمام بلاد مسلمین به اتش کشیده اند تورابه ابروی خانم زینب کبری ظهور تعجیل نه محقق کن
    • IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      خدالعنت کنه ترور کنند گان که ترور کردن کاره پستیه وکاره انسانهای پسته وبه اهدافشون نرسند وخدا حسابشون رو برسه ولعنتشون کنه ونابودشون کنه
    • IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      باید بیشتر از این مراقب مقامات وغیره بود
    • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ان حرومزاده ها ( صهیونیزم نجست و آمریکای جنایتکار ) میدانند چه کسانی را برای ترور انتخاب کنند که صادقانه و موثر در مدیریت کشور خدمت میکنند و در باطن و ظاهر خالصانه خود را وقف جمهوری اسلامی کرده اند . خدایا خودت منافقین دورو را رسواتر و ذلیل و خوار کن و لبخند موزیانه شان را به ناله عجز همیشگی تبدیل کن و دشمنان ایران اسلامی را به زودی زود به درک واصل کن . الهی امین
    • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      راهش فقط کلاهک و سلاح هسته ای.اسراییل بدجور آدمکشی میکنه وترور میکنه دراین منطقه باید حتما جلو این جنایت اینو گرفت دیگه چقدر جان مردمو بگیره وجنایت بکنه ای بی ریشه.راهش فقط سلاح هسته ای

