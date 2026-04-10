خون پاک شهید خرازی، چراغ فروزان راه مقاومت در برابر استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و وزیر خارجه اسبق کشورمان در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ در پی حمله وحشیانه دشمن آمریکایی - صهیونیستی که به منزل وی انجام شد مجروح شد اما پس از چند روز در اثر شدت جراحات پنجشنبه شب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

متن کامل بیانیه شورای راهبردی روابط خارجی به شرح زیر است:



«وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

(سوره آل عمران، آیه 169)



«دکتر سید کمال خرازی، مشاور عالی امام شهید انقلاب اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری دام ظله العالی، وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از عمری مجاهدت در راه حق و حقیقت به لقاء الله پیوست.



او انسانی پرهیزگار و بنده‌ی مؤمن و مخلص خدا بود که سرانجام پس از تحمل جراحات ناشی از ترور ناجوانمردانه دشمن جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی، به فیض عظیم شهادت نائل آمد. دشمن آمریکایی-صهیونیستی در تاریخ ۱۲ فروردین ماه، منزل مسکونی دکتر خرازی را هدف بمباران هوایی قرار داد که در پی آن، ایشان مجروح شدند و همسر گرامیشان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.



شهادت مظلومانه و افتخارآمیزِ این دانشمند فرزانه، دیپلمات متعهد و انقلابی را که سالیان مدیدی در جبهه دیپلماسی خدمت صادقانه کرد، به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده معزز شهید، یاران و همسنگران ایشان و امت شهیدپرور ایران اسلامی و همه آزادگان جهان تبریک و تسلیت عرض کرده، از درگاه الهی برای آن شهید عزیز، علو درجات و همجواری با اولیاءالله و برای همسر شهیدش، رحمت و مغفرت مسئلت داریم.



شورای راهبردی روابط خارجی با تجدید بیعت با آرمان‌های امام کبیر (ره) و قائد عظیم‌الشان شهید (ره) و مقام معظم رهبری حفظه الله و شهدای گرانقدر، پیروزی عاجل جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم با دشمن آمریکایی-صهیونیستی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد. بی تردید خون پاک شهیدانی چون دکتر خرازی، چراغ فروزان راه مقاومت و آزادی‌خواهی در برابر استکبار جهانی خواهد بود.



والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

دبیرخانه شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران»