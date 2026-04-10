شهادت خرازی خاموشی بخشی از خرد، تجربه و صدای متین دیپلماسی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت سیدکمال خرازی منتشر شد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
خبر جانسوز و اندوهبارِ شهادت اندیشمند فرهیخته، دیپلمات برجسته و چهره ماندگار عرصه سیاست خارجی، جناب آقای دکتر سید کمال خرازی، قلب هر انسان آگاه و دلسوز این سرزمین را در بهت و اندوهی عمیق فرو می برد. فقدان چنین شخصیتی، تنها از دست رفتن یک فرد نیست، بلکه خاموشی بخشی از خرد، تجربه و صدای متین دیپلماسی ایران در صحنه بینالملل است.
سال همنشینی و همکاری را شاهد میگیرم که ایشان از جمله چهرههایی بودند که عمر خویش را در مسیر دشوار و پرچالش سیاست خارجی، با صداقت، صبوری، تدبیر و عزتمداری سپری کرد؛ حضوری که در جایگاه وزارت امور خارجه و ریاست شورای راهبردی روابط خارجی، جلوهای روشن از عقلانیت، ژرفاندیشی و پایبندی به منافع ملی را به نمایش گذاشت. نام او با وقار دیپلماسی ایران، با منطق استوار در برابر جهان، و با دفاع صادقانه از استقلال و عزت این ملت گره خورده است.
اکنون که یاد آن چهره کمنظیر در ذهنها زنده است، اندوهی سنگین بر دلها نشسته؛ اندوهی از جنس فقدان انسانهایی که بودنشان امید میآفریند و رفتنشان خلأیی عمیق و جانکاه بر جای میگذارد. بیتردید تلاشها و میراث فکری و دیپلماتیک ایشان، همچون چراغی روشن در مسیر آینده سیاست خارجی کشور باقی خواهد ماند و فراموش نخواهد شد.
اینجانب با قلبی آکنده از اندوه، این ضایعه بزرگ را به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خاندان مکرم خرازی، همکاران و جامعه علمی و دیپلماتیک کشور تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سعید، رحمت واسعه، علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی را مسئلت مینمایم.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
