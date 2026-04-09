سازمان ملل: اکنون زمان دیپلماسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: اکنون زمان دیپلماسی است و نه تخریب و ما امیدواریم که همه شرکت‌کنندگان در مذاکرات پاکستان، از این فرصت برای پایان دادن به این درگیری استفاده کنند.

سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد: ما از نقش پاکستان و سایر کشورها در کمک به برقراری حداقل آتش‌بس استقبال می‌کنیم و امیدواریم صلحی پایدارتر و طولانی‌تر، مطابق با قوانین بین‌المللی ایجاد شود.

دوجاریک همچنین گفت: «ژان آرنو» فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به منظور پیگیری جنگ در خاورمیانه و پیامدهای آن، امروز در تهران به سر می‌برد.

سخنگوی سازمان ملل افزود: فرستاده گوترش با مقامات ارشد وزارت امور خارجه و همچنین نمایندگان هلال احمر ایران دیدار و همچنین از برخی از اماکن غیرنظامی آسیب دیده در حملات اخیر بازدید کرده است.

دوجاریک تصریح کرد: آرنو در این دیدارها نظرات مربوط به مسیر پیش رو را دریافت و بر تعهد راسخ دبیرکل سازمان ملل برای انجام تمام تلاش‌های ممکن به منظور حمایت از حل و فصل مسالمت‌آمیز این درگیری تاکید کرد.

سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: فرستاده دبیرکل بر اساس دستورالعمل او، سفر منطقه‌ای خود را با چندین بازدید از خاورمیانه ادامه خواهد داد که هدف آن حمایت از تلاش‌های جاری برای دستیابی به یک راه‌حل جامع و پایدار برای این درگیری است.

محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

سخنگوی سازمان ملل همچنین درباره حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض آتش بس میان ایران و آمریکا، گفت: دبیرکل سازمان ملل متحد، حملات گسترده (رژیم) اسرائیل به سراسر لبنان در ۸ آوریل (۱۹ فروردین) را که منجر به کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی از جمله کودکان و آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی شد را به صراحت محکوم می‌کند.

دوجاریک افزود: دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین کشته شدن غیرنظامیان را به شدت محکوم می‌کند و از افزایش تلفات غیرنظامیان عمیقاً نگران است.

سخنگوی سازمان ملل با ابزار تسلیت به دولت و مردم لبنان و آرزوی بهبودی سریع و کامل برای مجروحان، گفت: امروز روز عزای ملی در لبنان است و پرچم‌ها بر فراز ساختمان‌های دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد به حالت نیمه‌افراشته درآمده است.

وی تصریح کرد: مقامات لبنانی به ما گزارش داده‌اند که بیش از ۲۰۰ نفر کشته و بیش از یک هزار نفر زخمی شده‌اند که این، شدیدترین حملات هوایی اسرائیل به لبنان از ابتدای تشدید فعلی بحران است و بیمارستان‌ها را تحت فشار شدید قرار داده است. بسیاری دیگر هنوز احتمالاً زیر آوار گرفتار شده‌اند و تیم‌های امداد در تلاش برای رسیدن به آنها هستند.

دبیرکل سازمان ملل خواستار آتش بس در لبنان شد

سخنگوی سازمان ملل همچنین گفت: با اعلام آتش‌بس بین ایران و ایالات متحده، فعالیت‌های نظامی جاری در لبنان خطر بزرگی برای آتش‌بس و تلاش‌ها برای صلح پایدار و جامع در منطقه ایجاد می‌کند.

دوجاریک افزود: دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهد که فوراً آتش‌بس را رعایت کنند چرا که هیچ راه حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: دبیرکل سازمان ملل همچنان از همه طرف‌ها می‌خواهد که از کانال‌های دیپلماتیک استفاده کنند و به اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت متعهد شوند.

این مقام سازمان ملل تصریح کرد: با ادامه وخامت اوضاع، ما بر لزوم کاهش فوری درگیری‌ها، احترام کامل به قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جمله حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی؛ دسترسی پایدار و بدون مانع بشردوستانه به همه کسانی که به آن نیاز دارند؛ و نیز تامین مالی فوری برای عملیات بشردوستانه خود تأکید می‌کنیم.