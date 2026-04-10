به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت شهدای دانشگاه در جنگ تحمیلی سوم به همت دانشگاه علامه طباطبایی فردا ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۶ به صورت مجازی برگزار می شود.

در این مراسم حسین سیمایی صراف وزیر علوم، شجاع احمدوند رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، وحید شالچی معاون فرهنگی وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها از جمله دکتر تجریشی، رئیس دانشگاه شریف، محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران، محمود مهرداد شکریه رئیس دانشگاه علم و صنعت، سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی، احسان مصطفوی رئیس انستیتو پاستور و ... به سخنرانی خواهند پرداخت.

این نشست به صورت مجازی و به نشانی meeting.atu.ac.ir/ch/research برگزار می شود.